El Niño: Santa Fe lanzó una web con alertas por localidad

El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes 16 de noviembre una nueva plataforma digital destinada a facilitar el acceso a información oficial sobre el fenómeno climático de El Niño y sus posibles consecuencias en el territorio provincial.

La herramienta, disponible en santafe.gob.ar/ms/elnino, reúne alertas meteorológicas, niveles de los ríos, indicadores de salud, recomendaciones preventivas y teléfonos útiles para situaciones de emergencia.

Uno de sus principales recursos es la georreferenciación, que permite acceder a información correspondiente a la ubicación del usuario y consultar las condiciones de otras localidades de Santa Fe.

Cómo funciona la plataforma de alertas

Durante la presentación realizada en Rosario, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que el nuevo sitio concentra información que anteriormente era elaborada por distintas dependencias.

Entre las áreas participantes se encuentran Protección Civil, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud y la Secretaría de Recursos Hídricos.

Según detalló la funcionaria, quienes ingresen podrán visualizar las alertas meteorológicas correspondientes al día de la consulta y al siguiente, además de acceder a información sobre precipitaciones, comportamiento de los ríos e indicadores sanitarios.

El sistema también incorpora datos sobre las juntas locales de Protección Civil y los planes de contingencia disponibles en cada localidad.

Recomendaciones ante posibles emergencias

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, remarcó la importancia de consultar los canales oficiales de los municipios y comunas para conocer las recomendaciones específicas de cada zona.

El funcionario explicó que la Provincia mantiene una coordinación permanente con los gobiernos locales, a los que comunica las alertas meteorológicas y proporciona suministros cuando las circunstancias lo requieren.

Además, señaló que los equipos de Salud y de Igualdad y Desarrollo Humano participan en el seguimiento de las situaciones que pueden afectar a la población.

En este marco, Escajadillo informó que el río Paraná superó los niveles de alerta y evacuación en algunas localidades.

Sin embargo, sostuvo que las obras preventivas y las medidas adoptadas permitieron evitar evacuaciones que habían sido necesarias durante crecidas anteriores. Esta evaluación corresponde al funcionario y no estuvo acompañada, en la información difundida, por un detalle de las localidades alcanzadas.

También mencionó el refuerzo de equipos de bombeo y bombas de achique para responder ante eventuales complicaciones.

Información para productores agropecuarios

La plataforma incorpora un acceso al Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria).

Se trata de una herramienta pública y gratuita que busca facilitar la coordinación de recursos y asistencia frente a inundaciones, sequías, incendios y otras contingencias climáticas.

El objetivo es mejorar la disponibilidad de información para productores y organismos involucrados en la respuesta a emergencias.

Qué pueden consultar los vecinos del sur santafesino

Los habitantes de Villa Cañás, Venado Tuerto, Firmat, Teodelina, Santa Isabel y otras localidades de la región pueden ingresar al sitio y seleccionar su ubicación para conocer las alertas y recomendaciones correspondientes.

La disponibilidad de información georreferenciada permite consultar las condiciones de distintas zonas sin depender exclusivamente de comunicados generales para toda la provincia.

La Provincia recomienda complementar estas consultas con las comunicaciones de los gobiernos municipales y comunales, especialmente cuando se emitan advertencias por lluvias intensas, tormentas o crecidas.

La evolución del fenómeno de El Niño y de los niveles hídricos continuará bajo seguimiento de los organismos provinciales y locales.