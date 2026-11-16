El Niño: prevén hasta 45 grados y tormentas en Argentina

La segunda mitad de noviembre de 2026 podría presentar condiciones meteorológicas muy diferentes según la región de Argentina. Las perspectivas agroclimáticas difundidas para el período comprendido entre el 12 y el 25 de noviembre anticipan temperaturas elevadas en el norte, precipitaciones de distribución irregular y posteriores ingresos de aire frío.

Uno de los escenarios más destacados contempla temperaturas de hasta 45 grados en sectores del norte argentino, especialmente en áreas del Noroeste Argentino (NOA) y la región chaqueña. Se trata de una proyección que deberá seguirse mediante las actualizaciones de los organismos meteorológicos.

El informe también señala que las condiciones podrían estar influenciadas por el fenómeno climático El Niño, aunque su incidencia sobre cada episodio de calor o lluvia requiere un análisis meteorológico específico.

Dónde se esperan las temperaturas más elevadas

Durante la primera etapa, entre el 12 y el 18 de noviembre, las proyecciones contemplaban una recuperación de las temperaturas luego del ingreso de aire frío.

En buena parte de la región pampeana, las máximas podrían ubicarse entre los 30 y 35 grados. En tanto, las localidades próximas a la Costa Atlántica registrarían condiciones más moderadas debido a la influencia marítima.

Para el período comprendido entre el 19 y el 25 de noviembre, el escenario indica una intensificación del calor en sectores del NOA, Chaco y áreas cercanas, con valores que podrían alcanzar los 45 grados en lugares puntuales.

Lluvias y tormentas: cómo se distribuirían las precipitaciones

Las lluvias no tendrían una distribución uniforme. Según la perspectiva difundida, durante la primera semana se esperaban precipitaciones moderadas a abundantes en el oeste y sur de la región pampeana, Cuyo y sectores del NOA.

Por otro lado, Mesopotamia y el nordeste pampeano podrían atravesar esa etapa con registros escasos.

Entre el 19 y el 25 de noviembre, las precipitaciones ganarían presencia en el este del NOA, la región chaqueña y Mesopotamia. En contraste, amplias áreas del centro y sur pampeano podrían recibir menores acumulados.

Esta variabilidad resulta relevante para el sector agropecuario, particularmente durante el desarrollo de los cultivos de verano y la planificación de las tareas rurales.

Qué puede ocurrir en Santa Fe y el sur provincial

En Santa Fe, las perspectivas generales permiten anticipar la posibilidad de cambios térmicos y diferencias en las precipitaciones entre regiones.

Sin embargo, el informe no establece temperaturas máximas ni acumulados de lluvia específicos para Villa Cañás, Venado Tuerto y las localidades del sur santafesino.

Por ese motivo, no corresponde trasladar automáticamente a la región los valores extremos anunciados para el norte del país.

Para conocer las condiciones previstas en cada localidad será necesario consultar los pronósticos de corto plazo y los avisos oficiales.

También anticipan descensos térmicos y posibles heladas

Luego de los períodos de calor y precipitaciones, la perspectiva contempla nuevos ingresos de aire frío.

En el centro de la región pampeana, las temperaturas mínimas podrían descender hasta valores de entre 10 y 15 grados, mientras que en sectores del sur podrían ubicarse por debajo de los 10 grados.

Además, se menciona la posibilidad de heladas en serranías bonaerenses y zonas cordilleranas, aunque sin precisar localidades ni fechas exactas.

El seguimiento del SMN será determinante

La publicación original atribuye al SMN una elevada probabilidad de continuidad de El Niño durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Esa referencia debe contrastarse con el informe oficial correspondiente.

Las proyecciones de mediano plazo pueden modificarse a medida que se acercan las fechas previstas.

Por eso, tanto la población como los productores agropecuarios deberán seguir las actualizaciones meteorológicas para conocer la evolución de las temperaturas, las lluvias y las posibles alertas.