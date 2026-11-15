Santa Fe: cuándo vuelven las tormentas y cómo seguirá el clima

La ciudad de Santa Fe y su región experimentan una tregua en las precipitaciones durante el domingo 15 de noviembre de 2026, aunque la atmósfera permanece con alta humedad e inestabilidad.

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El especialista en clima Pablo Lucero informó que, pese a cielos parcialmente despejados, los radares meteorológicos detectan nubes de gran desarrollo vertical entre Laguna Paiva y Monje, que podrían provocar chaparrones aislados o granizo de forma repentina.

El calor intenso registrado el jueves pasado, con una máxima de 33,6°C y sensación térmica de 36,9°, fue un factor clave para la formación de tormentas severas el viernes por la noche. En esa jornada se registraron ráfagas de viento de hasta 118 km/h en San Javier y 112 km/h en Humboldt, además de granizo de gran tamaño en San Jerónimo Norte.

Para los próximos días, Lucero anticipó que el domingo tendrá cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas, ambiente muy húmedo y una temperatura máxima de 31°C con elevada sensación térmica.

El lunes regresará la inestabilidad con lluvias y tormentas principalmente por la tarde. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 31°C, con vientos leves a moderados del sector sur.

El martes se esperan lluvias y tormentas en la mañana, con mejoría hacia la tarde y nubosidad en disminución. La temperatura oscilará entre 21°C y 30°C, con viento leve a moderado del sur.

En paralelo, los niveles de los ríos de la región muestran incrementos que reflejan el impacto del fenómeno de El Niño. Según datos de la Prefectura Naval Argentina, el río Paraná en el Puerto de Santa Fe alcanzó los 5,72 metros, superando por primera vez desde mayo de 2016 el nivel de evacuación.

Otros puertos del Paraná y el río San Javier presentan variaciones menores: Iguazú descendió a 22,00 metros, Corrientes a 6,57 metros, Reconquista se mantuvo en 5,68 metros, La Paz bajó a 5,28 metros, Paraná se mantuvo en 5,67 metros, Diamante subió a 5,80 metros, Rosario creció a 4,75 metros y San Javier se mantuvo en 7,96 metros.

La Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe reportó aumentos en la cuenca del río Salado en las últimas 12 horas: Tostado subió 36 centímetros a 3,97 metros, Recreo creció 15 centímetros a 2,87 metros y Santo Tomé avanzó 8 centímetros a 5,72 metros. San Justo registró 5,48 metros en RP 2 y 2,96 metros en RP 61.

Estos datos indican que la región continúa bajo la influencia de condiciones meteorológicas inestables y con riesgo de nuevas precipitaciones en los próximos días.

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