Detuvieron en Rosario a “Cachorra” Creciente tras pedido de captura

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este miércoles en Rosario a Jonatán Sebastián Creciente, conocido como “Cachorra”, quien tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2025.

El arresto se produjo en barrio Las Delicias, en la zona de Lamadrid y pasaje Suárez, cuando Creciente intentaba subir a un automóvil Citroën C3 negro. Según informaron, el hombre opuso resistencia y amenazó a los efectivos antes de ser reducido.

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Creceinte, de 39 años, era buscado por una causa que incluye robos calificados con uso de arma de fuego, abuso de arma en dos hechos y portación ilegítima de arma. Posee antecedentes penales y es conocido en el ámbito delictivo de barrio Tablada.

A principios de 2026, Creciente había sido detenido y trasladado a la Comisaría 15ª de Rosario, pero su ingreso no quedó registrado y luego recuperó la libertad. Este episodio generó una investigación judicial por el presunto facilitamiento de su fuga, con policías involucrados.

Desde entonces, se realizaron varios allanamientos en domicilios vinculados al prófugo, sin éxito en su localización. En octubre, la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas solicitó la intervención de la Brigada de Capturas de la PDI para intensificar las tareas investigativas.

Los agentes llevaron adelante tareas de inteligencia y vigilancia encubierta, que permitieron establecer la apariencia actual de Creciente y sus posibles lugares de frecuentación.

Por orden del fiscal Franco Tassini, durante el operativo se secuestraron el automóvil, un teléfono celular y una credencial de identidad encontrados en el procedimiento. El detenido fue trasladado a la sede operativa de la PDI y quedó a disposición de la Justicia.

Por otro lado, en el mismo contexto, se informó que la pistola Taser fue utilizada para aprehender a un hombre de 44 años que se atrincheró en una habitación e intentó agredir a policías con un elemento cortopunzante. El dispositivo de baja letalidad permitió su detención.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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