La Bolsa de Comercio de Rosario llega a Firmat con capacitaciones gratuitas

Firmat será sede de la décima edición de “BCR en Territorio”, el programa impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que busca acercar sus herramientas y servicios a distintas localidades del interior provincial. La actividad se desarrollará este jueves 5 de noviembre, con una agenda que comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá durante las primeras horas de la tarde.

La Municipalidad de Firmat convocó a productores agropecuarios, pequeñas y medianas empresas, representantes de industrias, gobiernos locales, estudiantes secundarios y vecinos interesados en participar de las distintas propuestas.

El encuentro tendrá como ejes principales el funcionamiento del mercado de granos, las alternativas de financiamiento para el sector productivo y la formación financiera de los jóvenes.

El mercado de granos y la campaña agrícola 2026/27

Uno de los encuentros estará orientado específicamente al sector agropecuario. Desde las 10, en el Galpón del Pueblo, se desarrollará una exposición sobre el mecanismo de fijación de los Precios Pizarra y el comportamiento del mercado granario.

La actividad también incluirá un análisis técnico de las perspectivas para la campaña agrícola 2026/27, en un contexto en el que los productores deben evaluar costos, condiciones comerciales y alternativas de comercialización.

El objetivo es acercar información sobre las herramientas disponibles para interpretar los precios de referencia y comprender el funcionamiento del mercado.

Financiamiento para empresas y gobiernos locales

Otro de los bloques estará destinado a las PyMEs y las industrias de la región. A las 11.15, en el Hotel Posta de Juárez, se realizará una charla sobre instrumentos de financiamiento para el desarrollo de actividades productivas.

Posteriormente, a las 12.30, se llevará adelante un almuerzo de trabajo con representantes de gobiernos locales, durante el cual se presentarán alternativas de financiamiento dirigidas a municipios y comunas.

Estas instancias forman parte del propósito del programa de fortalecer la vinculación entre la Bolsa de Comercio de Rosario y los distintos sectores económicos e institucionales del interior santafesino.

Educación financiera para estudiantes secundarios

La programación también contempla dos talleres de educación financiera dirigidos a estudiantes de escuelas secundarias.

El primero comenzará a las 9 en el Galpón del Pueblo, mientras que el segundo se realizará a las 14 en Casa Joven.

Además, a las 9.30 está prevista una conferencia de prensa con autoridades municipales e institucionales en el Centro Universitario Firmat.

Cronograma completo de actividades

Horario Actividad Lugar 9.00 Taller de educación financiera Galpón del Pueblo 9.30 Conferencia de prensa Centro Universitario Firmat 10.00 Mercado de granos y Precios Pizarra Galpón del Pueblo 11.15 Financiamiento para PyMEs e industrias Hotel Posta de Juárez 12.30 Financiamiento para gobiernos locales Hotel Posta de Juárez 14.00 Taller de educación financiera Casa Joven

Las actividades se distribuirán entre el Galpón del Pueblo y el Centro Universitario Firmat, ambos ubicados en bulevar Colón 1001; el Hotel Posta de Juárez, en Sarmiento 1111; y Casa Joven, en bulevar Solís 850.

Cómo participar

La participación en los distintos encuentros será libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa.

Los interesados pueden completar el formulario habilitado por los organizadores:

https://forms.gle/ufx4gS64SyAMVat4A

La jornada permitirá reunir en Firmat a representantes del sector agropecuario, empresarial e institucional, con actividades diferenciadas según las necesidades de cada público.