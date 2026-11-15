Periodista rosarina revela sospechas sobre maternidad en Rosario

Una periodista de Rosario presentó el domingo 15 de noviembre una investigación que pone en duda hechos relacionados con una maternidad local. La pesquisa, que se sostiene desde 1990, incluye un test de vitalidad con un resultado de 9,9, la conservación en formol de un feto con espina bífida y una exhumación realizada años después.

Foto: Redes sociales

Según explicó la periodista, estos elementos forman parte de una sospecha familiar que apunta a irregularidades en una maternidad de Rosario. La exhumación se llevó a cabo para esclarecer dudas sobre el origen y circunstancias del caso.

El test de vitalidad mencionado, con un valor de 9,9, es un dato médico que forma parte de la documentación que la periodista puso en pantalla para fundamentar la investigación. La presencia del feto en formol con espina bífida también es un elemento central en la historia que se reconstruye.

No se brindaron detalles adicionales sobre la maternidad involucrada ni sobre las autoridades que intervinieron en la exhumación. Tampoco se informó si existen procesos judiciales en curso relacionados con esta investigación.

En este marco, la periodista busca visibilizar una historia que su familia sostiene desde hace más de tres décadas, con el objetivo de esclarecer los hechos y aportar información sobre lo ocurrido en la maternidad de Rosario.