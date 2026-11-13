Rufino tendrá por primera vez una sede oficial del Pre Cosquín

Rufino se prepara para recibir por primera vez una sede oficial del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027. La convocatoria se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre y permitirá que artistas de distintas localidades participen de una selección vinculada con uno de los principales festivales folklóricos de Argentina.

La incorporación de Rufino al circuito de sedes representa una nueva oportunidad para músicos, cantantes, bailarines y agrupaciones de la región que buscan proyectar sus propuestas artísticas a nivel nacional.

Según la información difundida por la organización, la ciudad ocupará el lugar número 42 dentro del cronograma de sedes, junto con otras localidades santafesinas como Rosario y Reconquista.

Dos jornadas dedicadas al folklore

El sábado 28 de noviembre estará destinado exclusivamente a las competencias de danza. Se evaluarán las categorías solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico.

Por otro lado, el domingo 29 será el turno de las disciplinas musicales. Participarán artistas en los rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, canción inédita y expresión oral folklórica.

La propuesta permitirá reunir diferentes expresiones de la música y la danza tradicional argentina durante un mismo fin de semana.

Quiénes integrarán el jurado

La evaluación musical estará a cargo de Cecilia Medero, entrenadora vocal y finalista del Pre Cosquín 2017, y Jorge Tabares, músico multiinstrumentista y licenciado en Folklore por la Universidad Nacional de las Artes.

En danza participarán Adrián Giménez, licenciado en Folklore y director artístico; Adriana Labat, profesora superior de Danzas Folklóricas; y Nelson Astorga, docente, músico y director musical.

Los integrantes del jurado tendrán la responsabilidad de evaluar las presentaciones de acuerdo con los criterios establecidos para cada categoría.

Organización y actividades preparatorias

La organización local está encabezada por Encuentro Musical Entre Amigos, con Claudia Durando como delegada oficial y Jorge Morales como colaborador.

Además, la iniciativa cuenta, según lo informado, con el respaldo institucional de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.

Como parte de los preparativos, se realizó una peña folklórica en el Club Horizonte y se puso en circulación un bono colaboración acompañado por comercios locales para contribuir con los gastos del encuentro.

Cómo inscribirse al Pre Cosquín Rufino 2027

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 20 de noviembre.

Los interesados podrán solicitar información sobre requisitos, reglamentos y modalidades de participación mediante los siguientes canales:

WhatsApp: 3382 453200

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @precosquinrufino

La instancia local se desarrollará a fines de noviembre y sus resultados definirán qué representantes continuarán en el recorrido competitivo hacia Cosquín 2027.