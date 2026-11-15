Empleo privado registrado en Argentina cae por tercer año consecutivo

El empleo asalariado registrado en el sector privado de Argentina mostró una caída sostenida durante los últimos tres años, según datos oficiales difundidos el sábado 14 de noviembre. Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, el número de trabajadores formales descendió de 6.387.700 a 6.072.925, lo que representa una pérdida de 314.775 puestos de trabajo.

Foto: Redes sociales

La Secretaría de Trabajo indicó que la disminución fue especialmente marcada en el primer trimestre de 2024, seguida de una estabilización y una recuperación parcial hacia fines de ese año. Sin embargo, a partir de junio de 2025 la tendencia volvió a ser negativa, con una caída promedio mensual del 0,2% en el segundo semestre y una desaceleración a 0,1% en el primer trimestre de 2026.

En los últimos doce meses hasta agosto de 2026, el empleo asalariado privado cayó un 2,1%, equivalente a 132.000 trabajadores menos. Esta reducción se combina con un descenso en el empleo público, lo que impulsa a muchos afectados a buscar trabajo en el sector informal, con menores salarios y pérdida de derechos laborales y previsionales.

Sectores con variaciones dispares

El análisis sectorial muestra que algunos rubros registraron incrementos en el empleo. Pesca creció un 2,0%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura un 0,3%, Servicios sociales y de salud un 0,2%, Suministro de electricidad, gas y agua un 0,2%, y Enseñanza también un 0,2%.

Por otro lado, las mayores caídas se observaron en Industrias manufactureras (-4,4%), Intermediación financiera (-3,9%), Comercio y reparaciones (-3,5%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,7%). Esta dinámica refleja la dualidad de la economía argentina, donde sectores vinculados al agro y la energía mantienen cierta generación de empleo, mientras que la industria, el comercio y el transporte registran pérdidas significativas.

Perspectivas económicas y salariales

El panorama económico no anticipa mejoras a corto plazo. La inflación sigue alta, con un aumento del 2,2% en agosto y una suba mensual del 3,1% en la canasta básica alimentaria en octubre de 2026. La canasta básica total también registró un incremento mensual del 3,5%, acumulando variaciones interanuales cercanas al 40%.

En cuanto a los salarios, la remuneración nominal bruta promedio en agosto de 2026 fue de 2.304.102 pesos, con un aumento interanual del 31,6%. La remuneración media bruta fue de 1.736.710 pesos, con un incremento del 29,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Estos datos evidencian una economía en recesión, con un consumo afectado por la inflación y la pérdida de empleo formal, situación que impacta en la calidad de vida de los trabajadores y en la estabilidad del mercado laboral.

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