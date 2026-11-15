Semana con lluvias y descenso de temperatura en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe y sus alrededores comenzarán la semana con condiciones climáticas inestables, con lluvias y tormentas previstas para los próximos días, informó el especialista en clima Pablo Lucero el domingo 15 de noviembre.

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El ingreso de nubosidad desde el oeste podría generar precipitaciones aisladas durante la noche del domingo. Sin embargo, las mayores probabilidades de lluvias y tormentas se concentrarán entre la tarde y noche del lunes y la madrugada del martes.

El lunes se espera una jornada inestable con temperaturas que oscilarán entre 21° y 32°, y vientos leves a moderados del sur, con posibles ráfagas. Para el martes, las primeras horas mantendrán la posibilidad de lluvias y tormentas, pero se anticipa un mejoramiento temporario desde la tarde, acompañado por un descenso suave de la temperatura máxima a 30°.

El miércoles podrían registrarse precipitaciones aisladas durante la madrugada y la mañana, con cielo parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 20° y 28°, con vientos similares a los días anteriores.

Según Lucero, la inestabilidad se mantendrá durante toda la semana, incluyendo el fin de semana próximo, alternando períodos de lluvias y tormentas con intervalos de mejoramiento. Este comportamiento se relaciona con la presencia activa del fenómeno de El Niño en la región.

El especialista recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico y estar atentos a posibles alertas y avisos meteorológicos que puedan emitirse en los próximos días.

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