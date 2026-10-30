La consultora 1816 advirtió sobre la dificultad de sostener un peso apreciado mientras la deuda argentina ofrece rendimientos elevados en dólares. Según su diagnóstico, esa combinación requerirá una recuperación de la confianza financiera o una depreciación de la moneda, en un escenario condicionado por los vencimientos del Tesoro y las elecciones presidenciales de 2027.

El informe ubicó al tipo de cambio real en su nivel más bajo desde mayo de 2025 y al riesgo país en máximos desde las elecciones legislativas de 2025. Para la firma, esa divergencia refleja una tensión: la moneda se fortalece en términos reales, pero los precios de los bonos muestran que los inversores siguen exigiendo una compensación elevada para financiar al país.

Entre las referencias financieras, el análisis señaló un rendimiento anual de 12,6% para el Global 2035 en Nueva York y de 13,3% para el AO29, calculado al dólar MEP. Con esas tasas, 1816 considera improbable que la Argentina vuelva al mercado internacional de deuda durante lo que resta de 2026.

Los compromisos de pago agregan presión. Según las cifras consignadas en el análisis, al 26 de octubre el Tesoro tenía USD 830 millones depositados en el Banco Central, frente a un compromiso de casi USD 900 millones de intereses con el FMI. Para enero, los vencimientos de Bonares y Globales rondarían los USD 4.500 millones.

En el mercado cambiario, la consultora reconstruyó una venta de USD 100 millones del Tesoro y una recompra parcial al día siguiente, durante la semana analizada. De acuerdo con esa reconstrucción, el Banco Central no participó de las operaciones. Las intervenciones se inscriben en la búsqueda oficial de contener movimientos bruscos del dólar.

El horizonte electoral también pesa en las evaluaciones privadas. 1816 señaló que el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella permanece cerca de los mínimos de la gestión de Javier Milei, aunque conserva valores competitivos en términos históricos. Además, indicó que la actividad económica creció menos del 3% frente a noviembre de 2023, según la serie desestacionalizada del EMAE.

Por su parte, Max Capital estimó que la probabilidad de continuidad de Milei implícita en las valuaciones financieras bajó de cerca del 80% a fines de julio a aproximadamente el 65%. Ese cálculo surge de precios de activos y escenarios de riesgo: no constituye una encuesta de intención de voto.

La misma firma señaló que los bonos argentinos en dólares llegaron a mostrar un diferencial superior a 320 puntos básicos frente a títulos comparables con calificación B. Para 1816, las dificultades para conseguir divisas mediante deuda externa también encarecen el financiamiento en pesos. Su advertencia plantea una tensión para la política económica: una depreciación podría favorecer la competitividad, pero pondría presión sobre la desaceleración de los precios.