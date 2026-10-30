El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó una disputa interna por la candidatura presidencial de La Libertad Avanza y sostuvo que Javier Milei es el único nombre del oficialismo para el próximo año electoral. “No hay dos candidatos”, afirmó durante un encuentro con referentes universitarios en el Congreso de la Nación.

Menem presentó ese respaldo como una posición compartida por el espacio libertario. “Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional. Es unánime que el único candidato es Javier Milei”, expresó. Sus palabras constituyen una definición política del titular de Diputados, quien aseguró que no existe una competencia por la postulación dentro de LLA.

El encuentro se realizó este jueves con representantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP). En esa reunión acotada, Menem se explayó sobre el liderazgo del Presidente y el futuro político del oficialismo. El mensaje fue posteriormente replicado por el propio Milei en sus redes sociales.

La declaración se produjo en un contexto de especulaciones sobre un posible armado político de Patricia Bullrich de cara al próximo año electoral. Esas versiones no equivalen a una candidatura confirmada: el material disponible no incluye un anuncio de Bullrich ni una respuesta suya a las palabras de Menem.

Durante su intervención, el presidente de Diputados dedicó buena parte de su exposición a elogiar a Milei, cuyo liderazgo calificó de “único” e “irrepetible”. También sostuvo que la Argentina había sido “premiada” por contar con él y llamó a los argentinos, más allá de su pertenencia partidaria, a aprovechar la convicción con la que, según su valoración, el mandatario impulsa los cambios.

Leé también

Javier Milei confirmó que competirá por la reelección en 2027, defendió su gestión económica, habló sobre la morosidad y anticipó nuevas reformas.