El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, manifestó su respaldo a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y confirmó que las dos senadoras nacionales de su espacio político acompañarán la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, aclaró que su apoyo no está condicionado a un acuerdo político con el partido La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei.

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Torres recordó que Chubut ya eliminó las PASO y adoptó la boleta única de papel junto con la implementación de la denominada ficha limpia. En sus declaraciones del lunes 16 de noviembre, el gobernador sostuvo que sería incoherente oponerse a una modificación que su espacio había planteado al asumir.

El mandatario provincial consideró que las reformas electorales deben debatirse fuera de los años electorales y calificó las propuestas del oficialismo como un avance institucional. Destacó además que las senadoras de su espacio, entre ellas Edith Terenzi, impulsaron iniciativas similares a la reforma que se discute a nivel nacional.

Torres rechazó que su respaldo a la reforma esté vinculado a una negociación para conformar una alianza con el gobierno de Milei. Confirmó que su espacio político, Despierta Chubut, competirá en las próximas elecciones a través de un frente provincial que incluye dirigentes del peronismo, radicalismo y PRO, aunque no descartó la incorporación de otras fuerzas políticas, incluida La Libertad Avanza.

El gobernador explicó que mantiene conversaciones con el Partido Libertario, pero insistió en que la única definición electoral adoptada hasta ahora es sostener un armado provincial.

Consultado sobre las posibilidades de que el Congreso apruebe la reforma, Torres admitió desconocer si el oficialismo cuenta con los votos necesarios. Sin embargo, consideró que sería irresponsable avanzar sin asegurar previamente los acuerdos parlamentarios. Señaló que si no se logran los consensos necesarios, el proyecto no tendría los votos para ser aprobado, aunque estimó que la decisión de avanzar podría responder a un entendimiento político más amplio que el del oficialismo.

En este marco, la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO genera debate en el Senado, donde La Libertad Avanza convocó al debate pero dejó en manos del Gobierno la negociación con sus aliados.

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