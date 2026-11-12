Teodelina: aprobaron por 4 a 2 el proyecto de Poleri para cerrar el basural

Teodelina dio un paso institucional para modificar el tratamiento de sus residuos y avanzar hacia el cierre del basural a cielo abierto, una problemática que desde hace años genera preocupación por sus consecuencias ambientales y sanitarias.

El Concejo Municipal aprobó por cuatro votos a favor y dos en contra el proyecto presentado por el intendente Joaquín Poleri, según confirmó el propio mandatario. Los votos negativos correspondieron a los concejales Gutiérrez y Aleric.

La decisión permite que el Ejecutivo avance con los procedimientos administrativos necesarios para implementar un nuevo sistema de tratamiento de residuos, aunque todavía restan la licitación pública y la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

Una decisión vinculada con la salud pública

El actual basural ha sido señalado por el Gobierno municipal como una fuente de inconvenientes para la población debido a los episodios de quema de residuos, la presencia de humo, olores, moscas y roedores.

La exposición al humo de la quema de basura puede representar un riesgo para la salud respiratoria. Además, la disposición inadecuada de residuos plantea desafíos para la protección del suelo, el agua y el ambiente.

En ese contexto, el proyecto aprobado contempla la prohibición de quemar residuos, la incorporación de procesos de separación y reciclaje y el cierre progresivo del predio actual.

El objetivo es reemplazar el sistema existente por otro que permita mejorar las condiciones ambientales y reducir los riesgos asociados al tratamiento de la basura.

Cuatro votos a favor y dos en contra

La votación dejó expuestas las diferencias dentro del Concejo Municipal.

Mientras cuatro concejales acompañaron la iniciativa presentada por Poleri, Gutiérrez y Aleric expresaron su rechazo mediante el voto negativo.

El resultado permitió aprobar el proyecto y habilitar su continuidad administrativa.

Por el momento, no se cuenta con una explicación actualizada de ambos concejales sobre los fundamentos específicos de su voto en contra de la versión finalmente aprobada.

La discusión sobre el sistema de tratamiento de residuos había incluido anteriormente cuestionamientos relacionados con las condiciones de licitación, los estudios ambientales y las alternativas de gestión regional.

Cómo será el nuevo sistema

La iniciativa contempla la convocatoria a una licitación pública para seleccionar una empresa privada que aporte un predio alejado de la zona urbana y se encargue de separar, reciclar y tratar los residuos.

La recolección domiciliaria seguirá bajo responsabilidad de la Municipalidad, con los trabajadores y vehículos que actualmente prestan el servicio.

Según explicó el Ejecutivo, el nuevo esquema no implicará la creación de tasas adicionales ni aumentos en los importes que pagan los vecinos.

La Municipalidad conservará las funciones de control y la facultad de aplicar sanciones ante posibles incumplimientos.

Poleri destacó la aprobación

Tras conocerse el resultado, el intendente agradeció el acompañamiento de los concejales que respaldaron la propuesta y remarcó la importancia de combinar la intervención municipal con la inversión privada.

"Lo público y lo privado juntos, para que Teodelina deje de respirar el humo del basural", expresó Poleri en el comunicado oficial.

El mandatario también aseguró que la recolección continuará siendo municipal y que el nuevo sistema no representará un costo impositivo adicional para las familias.

Comunicado de prensa · Gobierno de Teodelina Teodelina, noviembre de 2026 Basural: el Gobierno local logró la aprobación para terminar con el humo Un problema de años empieza a tener solución. La recolección sigue a cargo de la Municipalidad y el vecino no paga ninguna tasa nueva. El Concejo Municipal aprobó el proyecto que presentó el Intendente Joaquín Poleri para resolver uno de los problemas más viejos de Teodelina: el basural a cielo abierto y el humo que llega a las casas cada vez que se prende fuego. Hace años que los vecinos lo sufren: humo, olor, moscas y ratas. Por eso, desde el Ejecutivo armamos un proyecto concreto, a la medida de Teodelina. ¿Qué cambia? Un predio nuevo, lejos de la ciudad. Por licitación pública se va a elegir una empresa que ponga el terreno y se encargue de separar, reciclar y tratar la basura cuidando el ambiente.

Por licitación pública se va a elegir una empresa que ponga el terreno y se encargue de separar, reciclar y tratar la basura cuidando el ambiente. Se termina la quema. Queda prohibido quemar. La empresa debe controlar humo, olores, plagas e incendios.

Queda prohibido quemar. La empresa debe controlar humo, olores, plagas e incendios. La recolección sigue siendo municipal. Los mismos camiones y el mismo personal de siempre siguen juntando la basura casa por casa.

Los mismos camiones y el mismo personal de siempre siguen juntando la basura casa por casa. Sin costo impositivo para el vecino. No se crea ninguna tasa nueva ni aumenta lo que hoy paga cada familia.

No se crea ninguna tasa nueva ni aumenta lo que hoy paga cada familia. El basural actual se cierra de a poco , a medida que funcione el nuevo predio.

, a medida que funcione el nuevo predio. Los chicos de la secundaria, que hace años trabajan en reciclaje, van a tener su lugar en el proyecto. Lo público y lo privado, trabajando juntos La clave es sumar fuerzas. La Municipalidad recolecta y controla. La empresa privada pone el predio, la inversión y la tecnología que una ciudad como la nuestra no puede pagar sola. El Estado no se corre: decide, controla y puede sancionar. “Este es un problema de años que nadie resolvía. Presentamos un proyecto concreto, con los pies en la tierra, y hoy tenemos el visto bueno para avanzar. Agradezco la decisión de los concejales oficialistas de defender este proyecto, como así también al resto de los concejales que acompañaron, entendiendo la importancia del mismo. Lo público y lo privado juntos, para que Teodelina deje de respirar el humo del basural”, dijo el Intendente Joaquín Poleri. “La basura la sigue juntando la Municipalidad y al vecino no le cuesta un peso más”, agregó Poleri. Ahora se preparan los pliegos y se llama a licitación. Vamos a ir contando cada paso. Esta es una decisión medioambiental: menos humo y contaminación en el aire, cuidado del suelo y de las napas, y más residuos que se reciclan en lugar de quemarse. Una ciudad más limpia y más sana para las familias de hoy y las que vienen. Se termina la quema y, por etapas, vamos a erradicar el basural a cielo abierto.

Qué falta para concretar el cierre

Con la ordenanza aprobada, el Municipio comenzará a preparar los pliegos de licitación. Posteriormente deberá seleccionarse la empresa encargada de desarrollar el proyecto.

Todavía no se difundieron los plazos de ejecución, la ubicación del futuro predio ni las condiciones económicas de la contratación.

La aprobación constituye el primer paso institucional de una transformación que deberá concretarse por etapas, con controles ambientales y seguimiento de su implementación.