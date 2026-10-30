El boleto de los subterráneos porteños aumentará 3,9% en noviembre y pasará a costar 1887 pesos con SUBE registrada. El ajuste será algo más del doble de la inflación de septiembre, que fue de 1,9% y se utiliza como referencia para calcular la actualización.

La suba responde al mecanismo que el gobierno porteño aplica desde principios de 2025: cada mes toma la inflación de dos meses atrás y le suma dos puntos porcentuales. Así, el incremento previsto para noviembre combina el índice de septiembre con ese adicional.

El nuevo ajuste se suma a una secuencia de aumentos mensuales. En los primeros diez meses del año, el precio del pasaje acumuló una suba superior al 45%, frente a los 1260 pesos que costaba en enero. Ese incremento corresponde al período previo a la actualización anunciada para noviembre.

El gobierno porteño defiende el esquema con el argumento de que las tarifas estaban atrasadas y que el adicional sobre la inflación busca reducir esa brecha. También sostiene que el servicio todavía recibe subsidios millonarios. El material disponible no precisa el monto de esos aportes ni qué proporción del costo del viaje cubren.

Como parte de esa justificación, la administración porteña asegura que 2027 será el año de mayor inversión en infraestructura de las últimas décadas. Se trata de una previsión oficial: la información suministrada no detalla montos ni obras que permitan dimensionar ese anuncio.