Binance busca recuperar fondos tras un presunto hackeo de US$5.800 millones

Binance informó este viernes 30 de octubre que puso en marcha un proceso de recuperación de activos luego de un presunto ataque informático cuyo impacto económico fue estimado en unos 5.800 millones de dólares. La compañía aseguró que trabaja junto con organismos de seguridad y especialistas en tecnología blockchain para localizar los fondos comprometidos y restituir los activos de sus usuarios.

Según un comunicado difundido por la empresa y reproducido por la agencia Noticias Argentinas (NA), Binance comenzó a recuperar los activos afectados y reiteró su compromiso de cubrir las pérdidas confirmadas que hayan sufrido sus clientes.

La plataforma indicó que ya destinó más de 6.340 millones de dólares de fondos corporativos para responder al incidente. De ese monto, aproximadamente 5.000 millones se encuentran disponibles en los mismos tipos de tokens involucrados en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía.

Cómo avanza la recuperación de los activos

Uno de los principales desafíos que enfrenta Binance es conseguir los tokens necesarios para compensar los saldos afectados.

La empresa explicó que está completando la adquisición de activos mediante operaciones en mercados tradicionales de criptomonedas y negociaciones extrabursátiles, conocidas como OTC.

Este mecanismo permite realizar transacciones directamente entre partes, fuera de los mercados abiertos. Sin embargo, la compañía advirtió que algunos tokens presentan baja liquidez, lo que puede dificultar la compra de grandes cantidades sin alterar sus precios.

Por ese motivo, el procedimiento podría extenderse más de lo previsto. Binance no informó una fecha definitiva para completar la restitución de los activos.

Binance asegura que hay US$3.000 millones congelados

Otro de los puntos del comunicado está relacionado con los fondos que pudieron ser inmovilizados tras el incidente.

Según Binance, alrededor de 3.000 millones de dólares permanecen congelados gracias a la colaboración de empresas y organizaciones vinculadas con el sector.

La compañía aclaró que esos activos no están incluidos en las cifras correspondientes a los recursos propios reservados para afrontar las pérdidas.

No obstante, el congelamiento de fondos no implica necesariamente su recuperación definitiva. Para que puedan ser restituidos, todavía deben completarse procedimientos de verificación y las actuaciones correspondientes.

Qué pasará con los usuarios afectados

Binance sostuvo que continuará utilizando recursos de la empresa para cubrir cualquier déficit confirmado y que publicará nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación.

También indicó que los fondos de los usuarios serán sometidos a mecanismos públicos de verificación mediante su sistema de Prueba de Reservas, conocido como Proof of Reserves.

Este sistema permite ofrecer información sobre las reservas de determinados activos, aunque no reemplaza por sí solo una auditoría integral de las obligaciones financieras de una plataforma.

Por el momento, no se difundió un cronograma definitivo de compensaciones ni una evaluación independiente que permita confirmar el alcance total del presunto ataque.

El caso vuelve a colocar bajo análisis los mecanismos de seguridad, custodia y respaldo de fondos utilizados por las plataformas de intercambio de criptomonedas.

La evolución de la investigación y la eventual restitución de los activos serán determinantes para establecer el impacto final del incidente sobre los usuarios.