El Senado se prepara para aprobar una nueva Ley de Discapacidad

El Senado de la Nación se prepara para realizar este jueves 19 de noviembre una sesión en la que buscará convertir en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y recibió dictamen favorable en comisión, con acompañamiento de sectores oficialistas, aliados y opositores.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa el tratamiento parlamentario de la propuesta, que pretende dar continuidad a los principales beneficios establecidos en la legislación de emergencia vigente.

La agenda definitiva se establecerá durante la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles 18 de noviembre, a las 15.

Qué establece el proyecto de discapacidad

Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el carácter transitorio de la emergencia por un régimen permanente, con disposiciones que continúen vigentes más allá de los cambios de gobierno.

Entre sus puntos centrales, la iniciativa contempla mantener la compatibilidad entre una pensión no contributiva por discapacidad y el trabajo registrado o la inscripción en el monotributo.

Según el texto difundido, quienes perciban ingresos inferiores o iguales a dos salarios mínimos, vitales y móviles podrán conservar la prestación, equivalente al 70% de la jubilación mínima, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La propuesta también contempla a las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Prestaciones médicas y actualización de aranceles

Otro aspecto del proyecto está relacionado con el financiamiento de los servicios destinados a personas con discapacidad.

La iniciativa conserva el nomenclador único y establece mecanismos de actualización periódica de los aranceles de las prestaciones, vinculados con la movilidad jubilatoria y la evolución de los precios.

Además, garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes reciben pensiones por discapacidad.

En materia presupuestaria, propone que los recursos asignados al Ministerio de Salud no sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

También incorpora auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con procedimientos que deberán respetar las garantías correspondientes.

Acuerdos políticos y diferencias con el Gobierno

Bullrich manifestó públicamente su intención de avanzar con la sanción de la norma.

"Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado", expresó la legisladora, al destacar la posibilidad de alcanzar acuerdos entre diferentes sectores políticos.

Sin embargo, según informó Noticias Argentinas, desde el Poder Ejecutivo se habrían realizado gestiones para introducir modificaciones al proyecto y postergar su implementación. Se trata de una versión no confirmada de manera independiente.

El texto también incorpora una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.

Una semana con otros proyectos en discusión

La agenda parlamentaria incluye también el tratamiento de una propuesta para suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), además de las negociaciones relacionadas con el Presupuesto 2027.

Por otro lado, podrían incorporarse al temario la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín.

La sesión del jueves será determinante para conocer si el proyecto de discapacidad obtiene sanción definitiva o si se introducen modificaciones que obliguen a una nueva revisión legislativa.