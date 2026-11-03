Sancti Spíritu gestiona obras de agua potable, viviendas y defensa de la laguna

Autoridades de Sancti Spíritu mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, con el objetivo de continuar las gestiones por distintas obras de infraestructura previstas para la localidad.

Durante el encuentro se abordaron tres iniciativas: la obra de defensa de la laguna, la ampliación de la red de agua potable y la construcción de nuevas viviendas. Los proyectos forman parte de las prioridades planteadas por la gestión local ante el Gobierno provincial.

La reunión fue comunicada a través de una publicación institucional, en la que se destacó la continuidad del trabajo conjunto para avanzar en propuestas destinadas a mejorar los servicios y la infraestructura de Sancti Spíritu.

Defensa de la laguna y ampliación del agua potable

Uno de los temas tratados fue la obra de defensa de la laguna, una intervención sobre la que las autoridades buscan continuar avanzando mediante gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas.

Aunque la iniciativa fue mencionada entre los proyectos abordados, no se difundieron precisiones sobre sus características técnicas, el presupuesto necesario ni las etapas previstas para su ejecución.

Por otro lado, se analizó la ampliación de la red de agua potable, una propuesta vinculada con la infraestructura de servicios de la localidad.

Este tipo de intervención requiere planificación técnica y coordinación entre los distintos organismos involucrados. Sin embargo, hasta el momento no se informó qué sectores de Sancti Spíritu serían alcanzados por la eventual ampliación ni cuántos hogares podrían incorporarse al servicio.

Nuevas viviendas para Sancti Spíritu

La construcción de viviendas fue otro de los puntos incluidos en la agenda de trabajo con el funcionario provincial.

Desde la gestión local señalaron que se continúa trabajando para concretar nuevas soluciones habitacionales, aunque la comunicación no especificó la cantidad de unidades proyectadas, su ubicación ni el programa provincial mediante el cual podrían financiarse.

Tampoco se dieron a conocer fechas estimadas para el inicio de los trabajos o mecanismos de inscripción para futuros beneficiarios.

En consecuencia, las iniciativas permanecen en una instancia de gestión, sin que la información difundida permita confirmar adjudicaciones presupuestarias o cronogramas de ejecución.

Continuidad de las gestiones ante la Provincia

Tras el encuentro, las autoridades locales ratificaron su intención de mantener el trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas.

En la publicación institucional agradecieron a Enrico por recibir a la delegación y por acompañar las gestiones vinculadas con el desarrollo de la localidad.

La reunión permitió mantener estos tres proyectos dentro de la agenda de diálogo entre Sancti Spíritu y el Gobierno de Santa Fe.

De cara a los próximos meses, será necesario conocer si las gestiones derivan en acuerdos formales, asignaciones de recursos o anuncios de ejecución que permitan establecer el alcance concreto de cada intervención.