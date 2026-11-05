Provincia sortea 104 viviendas de la Villa Suramericana en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe anunció el inicio del proceso para el sorteo de 104 viviendas ubicadas en la Villa Suramericana, en el barrio Esmeralda Este de la ciudad de Santa Fe. La inscripción para participar está abierta hasta el 12 de noviembre a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda.

La vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, y el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, informaron los detalles en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno. Coudannes destacó que estas viviendas forman parte del legado de los Juegos Sudamericanos y que el sorteo representa un avance en la política habitacional provincial.

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Crivelli explicó que para participar los interesados deben estar inscriptos o haber actualizado sus datos en el registro en el último año, y que el trámite es gratuito y personal. El padrón provisorio con los postulantes aptos se publicará antes del sorteo, y habrá un período de apelaciones para quienes no resulten habilitados.

Podrán participar argentinos o extranjeros naturalizados mayores de 18 años que no sean propietarios de inmuebles ni hayan recibido viviendas por parte de los gobiernos nacional, provincial o municipal. Además, deben residir o trabajar en Santa Fe desde hace al menos dos años, conformar un grupo familiar de al menos dos personas, contar con ingresos familiares mensuales demostrables de 1.675.000 pesos y no ser deudores alimentarios.

Las 104 viviendas sorteadas incluyen 102 dúplex y dos adaptadas para personas con discapacidad motriz. Estas unidades fueron utilizadas durante eventos deportivos como los Juegos Suramericanos y el Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, por lo que están siendo restauradas para su uso familiar. Según Crivelli, el 20% de las viviendas están destinadas a fuerzas de seguridad, con un padrón especial, y el resto se destina a la demanda general.

El sorteo se realizará el 2 de diciembre a través de Lotería de la Provincia, con transmisión en vivo para garantizar transparencia. Se estima que la entrega de las primeras viviendas se concretará a fines de diciembre.

En total, la Villa Suramericana cuenta con 346 unidades habitacionales. Este sorteo corresponde a las primeras 104 disponibles tras su puesta en valor. Además, se seleccionarán aproximadamente 70 suplentes para este proceso, aunque para futuros sorteos se abrirán nuevos registros y se realizarán nuevos sorteos.

Por último, Crivelli recordó que la gestión provincial continúa con un plan de obra pública que incluye mejoras en infraestructura para el escurrimiento de agua en varias localidades del sur de Santa Fe, aunque esta información no está vinculada directamente con el sorteo de viviendas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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