Ventas en supermercados de Santa Fe caen ocho meses consecutivos

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe registraron una caída sostenida durante ocho meses consecutivos, según un informe difundido el sábado 14 de noviembre. El estudio atribuye esta tendencia principalmente a la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores.

Foto: Redes sociales

El documento detalla que la pérdida en el bolsillo de los empleados es el factor central que explica la baja en las compras. Además, señala que algunos rubros específicos dentro de los supermercados han sufrido caídas más pronunciadas.

El informe también advierte sobre un fenómeno que podría impactar en el futuro cercano: el uso creciente de la tarjeta de crédito para financiar compras básicas, lo que podría generar un endeudamiento mayor entre los consumidores.

Este escenario afecta directamente a los comercios minoristas y a la economía local, ya que la reducción en el consumo limita la circulación de dinero y la rentabilidad del sector.

Las autoridades económicas y representantes de los trabajadores analizan posibles medidas para revertir esta tendencia y mejorar el poder adquisitivo, aunque hasta el momento no se han anunciado acciones concretas.

En este marco, se espera que los próximos meses sean decisivos para observar si la situación mejora o si la caída en las ventas continúa, con las consecuencias que esto implica para el empleo y la actividad comercial en la provincia de Santa Fe.

Notas relacionadas