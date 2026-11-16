Presentaron Historias Breves en el Centro Cultural de María Teresa
El lunes 16 de noviembre, el Centro Cultural Comunal de María Teresa presentó la muestra "Historias Breves", resultado del Taller de Juegos Teatrales que involucra a chicos, adolescentes y adultos de la localidad.
Foto: Redes sociales
Durante la presentación, los participantes compartieron el escenario para mostrar lo aprendido en los ensayos, con escenas que reflejaron el trabajo conjunto y la expresión artística de distintas generaciones.
El taller busca fomentar la confianza, la escucha y la construcción de vínculos entre los vecinos, promoviendo la cultura como un derecho que se ejerce en comunidad. Según indicaron, más allá de la presentación, cada participante se lleva la experiencia de haberse animado a expresarse y de haber formado parte activa de un proyecto cultural local.
Esta iniciativa se enmarca en las actividades que impulsa el Centro Cultural Comunal para fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo cultural en María Teresa.
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