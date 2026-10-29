La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto para prevenir y abordar el uso problemático de las tecnologías digitales. La iniciativa, presentada por Sonia Martorano, contempla campañas de concientización, capacitación y atención pública y gratuita, con especial atención a niños, niñas y adolescentes.

El texto deberá ser tratado ahora por el Senado provincial. Propone articular acciones entre escuelas, clubes, servicios de salud y familias, e incluye medidas de prevención frente al ciberacoso, el grooming y la exposición a contenidos inapropiados. También prevé tareas de investigación y monitoreo en el territorio santafesino.

Durante el debate, Martorano advirtió sobre las consecuencias que, según sostuvo, puede tener la exposición excesiva a las pantallas en el desarrollo, la salud mental y los vínculos personales. La legisladora puso el foco en los primeros años de vida y en las dificultades que enfrentan las familias para acceder a información y acompañamiento.

“Lo primero que nos preocupa es lo biológico, especialmente cuando hablamos de infancias y adolescencias”, expresó. En su intervención también alertó sobre posibles alteraciones emocionales y de conducta, situaciones de angustia y ansiedad y dificultades para relacionarse con otras personas.

Martorano aclaró que la propuesta no busca prohibir ni demonizar las tecnologías digitales. Planteó que la responsabilidad de las familias debe estar acompañada por herramientas del Estado para reconocer señales de alerta y acceder a tratamientos cuando sea necesario.

En ese sentido, defendió la necesidad de brindar información y concientización, junto con acceso a la salud pública para recibir tratamiento y acompañamiento. Esos ejes forman parte de la iniciativa que obtuvo el respaldo de Diputados y cuyo trámite legislativo continuará en la Cámara alta.

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