Los jubilados y pensionados de Córdoba cobran este viernes 30 de octubre, cuando también comienza el pago de salarios a los empleados activos de la Administración Pública Provincial. El cronograma informado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre.

En la primera jornada están incluidos, además de los beneficiarios previsionales, los agentes de la Policía Provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. El calendario continuará la próxima semana, con fechas diferenciadas para el resto de los trabajadores y las autoridades provinciales.

El lunes 2 de noviembre será el turno del personal del Ministerio de Salud y de los trabajadores del Ministerio de Educación correspondientes al Área Central, Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario y resto de los niveles. Ese mismo día cobrará el personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.

Para el martes 3 de noviembre está prevista la acreditación del aporte provincial a los establecimientos educativos de gestión privada, identificada en el cronograma como DGIPE. La aclaración distingue esa transferencia del pago directo de haberes a los agentes públicos.

También el martes cobrarán los empleados del Escalafón General, tanto del Tramo Ejecución como del Tramo Superior; los contratados de Servicio/Nivel y los contratados del Tribunal de Cuentas. Se sumarán los trabajadores del Escalafón Salud que no pertenecen al Ministerio de Salud y del Escalafón Docente que no dependen del Ministerio de Educación.

La jornada del 3 de noviembre incluirá al personal del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc. Además, cobrarán los escalafones Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Gráficos, Científico y Tecnológico, Bancarios y Aeronáuticos, junto con Inteligencia Fiscal.

El miércoles 4 de noviembre se completará el calendario con las autoridades superiores y el personal de gabinete del Poder Ejecutivo. Para esa fecha también está previsto el pago a las autoridades del Poder Legislativo, de ambas defensorías y del Tribunal de Cuentas.

El último día comprende, además, a magistrados y funcionarios judiciales y a las autoridades de la Universidad Provincial. Dentro del apartado de otros organismos públicos, el cronograma ubica para el miércoles a APROSS, la Administración Provincial del Seguro de Salud, y a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.