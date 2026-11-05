Torreira y sus compañeros del Galatasaray, envueltos en una polémica nocturna

Lucas Torreira volvió a quedar en el centro de la atención mediática en Turquía, aunque esta vez por una situación alejada de las canchas. El futbolista uruguayo fue registrado por cámaras a la salida de un local nocturno de Estambul, donde habría concurrido junto a varios compañeros del Galatasaray para celebrar el triunfo por 2-0 frente al Stuttgart en la Champions League.

El episodio ocurrió después del encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga del certamen europeo. La reunión se habría desarrollado en una discoteca del barrio de Etiler, una zona conocida por su actividad nocturna.

Las imágenes de Torreira que circularon en Turquía

Las grabaciones muestran al exjugador del Arsenal y Fiorentina cuando abandonaba el establecimiento con una gorra que cubría parcialmente su rostro. Posteriormente, fue filmado mientras se dirigía hacia un vehículo.

La prensa turca informó que los futbolistas permanecieron en el lugar hasta el amanecer, aunque ese horario no pudo establecerse de manera independiente.

Torreira no fue el único integrante del plantel que apareció vinculado con la salida nocturna. También se mencionó a Barış Alper Yılmaz e Ismail Jakobs, quienes habrían abandonado el establecimiento utilizando diferentes accesos y vehículos.

Las reacciones de los futbolistas en redes sociales

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue el protagonizado por Ismail Jakobs, quien apareció cubriéndose el rostro con su camiseta para evitar ser fotografiado.

Lejos de mantener el episodio fuera de las redes sociales, el propio Torreira compartió una imagen de su compañero en Instagram. La publicación recibió comentarios de otros integrantes del plantel, que reaccionaron con humor a la situación.

Hasta el momento, la información difundida no establece que los jugadores hayan incumplido normas internas ni que el Galatasaray haya iniciado algún procedimiento disciplinario.

El presente de Torreira en el Galatasaray

El mediocampista uruguayo, de 30 años, llegó al conjunto de Estambul a mediados de 2022 y se convirtió en uno de los futbolistas habituales del equipo dirigido por Okan Buruk.

Durante su etapa en Turquía, el jugador también manifestó públicamente su interés por vestir la camiseta de Boca Juniors, aunque continuó desarrollando su carrera en el fútbol europeo.

El episodio se produce en un momento de competencia internacional para el Galatasaray, que busca consolidar su rendimiento en la Champions League.

Por ahora, la repercusión permanece concentrada en las imágenes difundidas y en los comentarios de la prensa y las redes sociales, sin que se hayan informado medidas oficiales contra los futbolistas.



