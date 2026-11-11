La nueva Recopa de Campeones ya tiene su primer clasificado

El fútbol argentino incorporará una nueva competencia a su calendario a partir de 2027. Se trata de la Recopa de Campeones, un certamen que enfrentará a tres equipos ganadores de títulos nacionales y que ya cuenta con Rosario Central como primer participante confirmado.

El conjunto rosarino obtuvo su clasificación después de superar por 3-1 a Estudiantes de La Plata en la Supercopa Internacional, disputada en Santiago del Estero.

La segunda plaza se resolverá este jueves 12 de noviembre, cuando Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrenten por la Supercopa Argentina en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba. El ganador conseguirá el derecho a disputar la nueva competencia.

Cómo se completarán los tres participantes

El tercer equipo surgirá de la Copa Argentina 2026, cuya definición todavía está pendiente.

Platense ya consiguió su clasificación a la final y aguarda por su rival, que saldrá del enfrentamiento de semifinales entre Boca Juniors y Banfield.

De esta manera, la Recopa reunirá al campeón de la Supercopa Internacional, al ganador de la Supercopa Argentina y al vencedor de la Copa Argentina.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones 2027

El torneo tendrá un formato triangular, con tres partidos que se disputarán en estadios neutrales. Cada equipo enfrentará una vez a los otros dos participantes.

El orden establecido para los encuentros será el siguiente:

Campeón de la Supercopa Argentina contra Rosario Central. Campeón de la Copa Argentina contra el perdedor del primer partido. Campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primer encuentro.

Una particularidad del reglamento será la resolución de los empates. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, se ejecutarán penales para distribuir un punto adicional.

El ganador de la definición desde los doce pasos sumará dos puntos en total, mientras que el perdedor obtendrá uno.

Qué pasará si dos equipos terminan con los mismos puntos

La competencia contará con diferentes criterios de desempate para determinar las posiciones finales.

Primero se tendrá en cuenta la diferencia de gol. Si persiste la igualdad, se analizarán los goles convertidos y, posteriormente, la menor cantidad de tantos recibidos.

Como última instancia se utilizará el criterio de juego limpio o fair play, mediante un sistema de descuentos por tarjetas.

Cada equipo comenzará con 30 puntos de conducta deportiva y sufrirá las siguientes deducciones:

Sanción Descuento Jugador amonestado 1 punto Jugador expulsado 2 puntos Integrante del cuerpo técnico o médico amonestado 1,5 puntos Integrante del cuerpo técnico o médico expulsado 3 puntos

Una nueva competencia en el calendario argentino

La creación de la Recopa de Campeones ampliará el número de títulos nacionales en disputa y permitirá que los ganadores de diferentes competencias se enfrenten en un mismo torneo.

Por el momento, Rosario Central es el único equipo con su participación asegurada. El resultado de la Supercopa Argentina permitirá conocer al segundo clasificado, mientras que la definición de la Copa Argentina completará el cuadro.

Las fechas y los estadios de la primera edición todavía deberán ser comunicados.