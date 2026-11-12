Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina en Córdoba

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza disputarán este jueves 12 de noviembre la final de la Supercopa Argentina 2026. El partido comenzará a las 20 en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El encuentro reunirá a dos campeones de la temporada anterior. Estudiantes obtuvo su clasificación después de conquistar el Trofeo de Campeones 2025, mientras que Independiente Rivadavia consiguió su lugar tras quedarse con la Copa Argentina de ese mismo año.

Para el conjunto platense será la oportunidad de alcanzar su vigésimo título, de acuerdo con el recuento presentado en la información previa. Por su parte, el equipo mendocino buscará sumar su segunda consagración en Primera División.

Cómo llega Estudiantes a la final

El equipo dirigido por Alexander Medina viene de empatar 1-1 frente a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Alexandro Maidana convirtió para el conjunto cordobés, mientras que el empate de Estudiantes llegó mediante un gol en contra de Román Daniel Riquelme.

Con ese resultado, el Pincha terminó en el duodécimo puesto de su zona, con 16 puntos, y quedó eliminado de los playoffs.

Sin embargo, el calendario le presenta otros dos compromisos importantes. Además de la Supercopa Argentina, Estudiantes tiene prevista la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Independiente Rivadavia busca otro título nacional

El conjunto conducido por Alfredo Berti llega después de igualar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial.

Germán Guiffrey abrió el marcador para Gimnasia, pero Luís Díaz convirtió el empate de Independiente Rivadavia a los 95 minutos.

La Lepra finalizó séptima en la Zona B del Clausura y logró clasificarse a los playoffs, donde deberá enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera.

Antes de ese compromiso, buscará sumar otro trofeo a su historia reciente.

Posibles formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia

Hasta el momento, los entrenadores no dieron a conocer las alineaciones que utilizarán en la final.

Estudiantes será dirigido por Alexander Medina, mientras que Independiente Rivadavia tendrá a Alfredo Berti en el banco de suplentes.

Las formaciones se conocerán más cerca del inicio del encuentro.

SUPERCOPA ARGENTINA 2026 Estudiantes VS. FINAL Independiente Rivadavia Información Detalle Fecha Jueves 12 de noviembre Horario 20:00 hs. Estadio Julio César Villagra, Córdoba Dónde ver Disney+ Premium Árbitro Yael Falcón Pérez VAR Héctor Paletta NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES

La Supercopa Argentina se resolverá en un único partido. El ganador sumará un nuevo título oficial a su historial.





