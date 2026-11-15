Jugador de Boca chocó a motociclista y dio positivo

El sábado 14 de noviembre por la mañana, Nahuel Alejandro Genez, lateral izquierdo de 23 años cuyo pase pertenece a Boca Juniors y que juega a préstamo en Patronato, protagonizó un accidente de tránsito en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El futbolista chocó desde atrás a un motociclista y huyó del lugar sin asistirlo.

Foto: Redes sociales

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi. Genez conducía un Peugeot 208 negro acompañado por un joven de 22 años cuando embistió a una motocicleta Motomel Skua 150 cc, que era manejada por un hombre mayor de 50 años. El impacto hizo que la víctima saliera despedida varios metros y cayera sobre el asfalto.

Tras el choque, el jugador continuó su marcha y dobló en calle Mendoza, sin detenerse a auxiliar al motociclista. Sin embargo, un testigo que presenció el hecho persiguió el vehículo y logró que Genez regresara al lugar minutos después.

Al volver, personal de Tránsito de Paraná realizó un control de alcoholemia al futbolista, que arrojó un resultado de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se labraron las actas de infracción correspondientes y se secuestraron tanto el automóvil como la licencia de conducir del jugador.

El motociclista fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica. Según informó el jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos. Tras los estudios, los médicos constataron que las lesiones eran leves y le otorgaron el alta sin complicaciones.

Nahuel Genez comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Boca Juniors en 2014, inicialmente como delantero y luego reconvertido a lateral izquierdo. Debutó en Primera División en 2021 y desde entonces fue cedido a préstamo a Tigre, Temperley y actualmente Patronato. En este último club disputó 15 partidos y deberá regresar a Boca Juniors en diciembre cuando finalice su préstamo.

El caso está en manos de las autoridades de Paraná, que continúan con las actuaciones correspondientes por el siniestro vial y la infracción por alcoholemia.