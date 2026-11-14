Alerta ambiental en la Ruta 33: encontraron bidones de agroquímicos abandonados

Una importante cantidad de envases de productos fitosanitarios fue encontrada a la vera de la Ruta Nacional 33, en el sector comprendido entre la ciudad de Firmat y el acceso a Chovet, en el sur de Santa Fe. El hallazgo vuelve a poner en discusión el manejo de los residuos vinculados con la actividad agropecuaria.

Según la información difundida, los bidones quedaron al descubierto durante las tareas de desmalezado realizadas en los últimos días por personal de la empresa encargada del mantenimiento del corredor vial.

Los recipientes se encontraban entre la vegetación de la banquina, un espacio donde la acumulación de este tipo de materiales puede representar un riesgo ambiental si conservan restos de sustancias químicas.

Preocupación por los posibles residuos químicos

Aunque algunos envases puedan aparentar estar vacíos, eso no significa necesariamente que estén libres de restos de productos fitosanitarios.

La exposición a la lluvia y las condiciones ambientales podría favorecer el desplazamiento de sustancias hacia cunetas, canales y cursos de agua cercanos, especialmente si los recipientes conservan contenido y presentan pérdidas.

Sin embargo, hasta el momento no se informó sobre estudios que permitan determinar qué productos contenían los bidones encontrados ni si existe contaminación comprobada en el sector.

Otro aspecto que genera preocupación es la posibilidad de que personas sin elementos de protección manipulen estos recipientes. Dependiendo del producto y de la presencia de residuos, el contacto directo, la inhalación o la ingestión accidental podrían representar riesgos para la salud.

También debe evitarse que estos envases sean recogidos para almacenar agua, alimentos u otros productos destinados al consumo.

Qué establece la legislación sobre los envases de agroquímicos

En Argentina, la Ley Nacional 27.279 regula la gestión integral de los envases vacíos de productos fitosanitarios.

La normativa prohíbe expresamente su abandono, vertido, quema o enterramiento, y establece que deben ser entregados a través de los canales autorizados para su tratamiento y disposición final.

Además, contempla procedimientos específicos de reducción de residuos, como el triple lavado para los recipientes en los que corresponde aplicar esa técnica. Posteriormente, los envases deben ingresar al circuito de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Estas exigencias buscan impedir que materiales potencialmente peligrosos terminen en basurales, banquinas o lugares de acceso público.

Una situación que requiere intervención

El hallazgo entre Firmat y Chovet plantea interrogantes sobre el origen de los recipientes, el tiempo que permanecieron en ese lugar y las condiciones en las que fueron descartados.

Por ahora, no se cuenta con información oficial que permita establecer quién habría depositado los bidones ni si se inició alguna actuación administrativa o ambiental.

También resta conocer si los envases fueron retirados y trasladados a instalaciones habilitadas para su tratamiento.

Mientras se esclarecen estas circunstancias, resulta importante evitar su manipulación por parte de particulares y dar aviso a las autoridades competentes para que evalúen la situación.

El caso pone nuevamente en agenda la necesidad de fortalecer los mecanismos de recolección, control y trazabilidad de envases fitosanitarios en las zonas rurales del sur santafesino.