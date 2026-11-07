Santa Fe avanza con cinco nuevas alcantarillas en Caseros por El Niño

El Gobierno de Santa Fe avanza en la construcción de cinco nuevas alcantarillas en caminos rurales de Los Quirquinchos y Villada, en el departamento Caseros, para mejorar el drenaje y la circulación ante el pronóstico de lluvias intensas por el fenómeno de El Niño.

Las obras, que superan el 70 % de avance, incluyen la construcción de dos alcantarillas y un puente en Los Quirquinchos, sobre el Arroyo Los Leones, y dos estructuras en Villada, sobre el Arroyo Saladillo. Estas intervenciones beneficiarán el escurrimiento del agua en más de 6.000 hectáreas productivas y restablecerán el paso en sectores donde los caminos estaban clausurados.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que las nuevas estructuras permitirán un correcto escurrimiento del agua y garantizarán la circulación segura de maquinaria agrícola y vehículos. Además, señaló que varias de las antiguas alcantarillas estaban deterioradas o intransitables por riesgo de derrumbe.

En Los Quirquinchos, se construyen dos alcantarillas de dos luces, una recta y otra oblicua, y un puente de tres luces que reemplaza una antigua estructura tipo túnel obstruida. En Villada, las dos alcantarillas de tres luces cuentan con veredas, barandas y guardarruedas, lo que facilitará el acceso directo al pueblo y evitará desvíos de hasta 10 kilómetros para productores y transportistas.

El presidente comunal de Los Quirquinchos, Damián Matteucci, recordó que estos puentes eran un reclamo de la comunidad desde hace más de 25 años.

Además de estas obras, la Provincia realiza limpieza de drenajes urbanos en ambas localidades mediante maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, como parte de un plan más amplio que incluye la limpieza de canales, construcción de alcantarillas y obras de escurrimiento en todo el sur santafesino.

Este plan abarca 322 kilómetros de canales troncales en 48 distritos del sur provincial, con el objetivo de preparar el territorio para posibles lluvias intensas. Desde 2024, la gestión provincial también lleva adelante un plan de mantenimiento vial que incluye reparaciones en rutas de distintos departamentos.

La inversión provincial en estas obras supera los 747 millones de pesos, en el marco de las acciones para mitigar los efectos del fenómeno climático y mejorar la infraestructura rural en Caseros y zonas aledañas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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