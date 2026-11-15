Precios y opciones de repelentes en Santa Fe para el verano
El domingo 15 de noviembre, se registró una amplia variedad de precios en repelentes disponibles en supermercados y farmacias de la ciudad de Santa Fe, en el marco de la temporada de verano y la prevención contra el dengue.
Foto: Redes sociales
Los valores de los repelentes oscilan entre $2.332 y $19.649, dependiendo de la marca, el formato y el tipo de producto. Las opciones más económicas incluyen cremas repelentes de 60 gramos que se consiguen desde $2.332, aunque en algunos comercios el mismo producto puede alcanzar los $5.000.
En formatos más grandes, una crema de 200 gramos con extra duración tiene un precio aproximado de $3.000, mientras que el spray de 200 mililitros de la misma línea se ofrece a $3.800. Otra crema de 100 gramos se encuentra en torno a los $4.149.
Para los repelentes en aerosol, los precios varían también según la presentación. Por ejemplo, un envase naranja de 165 centímetros cúbicos se vende entre $5.488 y $7.739, y otro de 170 mililitros se encuentra desde $6.120 hasta $8.013.
Los productos más caros corresponden a presentaciones especiales y sprays de marcas reconocidas. Un repelente de protección nocturna en envase de 113 mililitros alcanza los $19.649, el precio más alto del relevamiento. También se registran precios elevados en presentaciones infantiles de 100 mililitros a $17.460 y en productos de protección extrema del mismo tamaño, con valores que llegan hasta $16.331.
Los aerosoles de extra duración tienen precios que van desde $9.671 hasta $12.230, mientras que sprays de 177 mililitros se venden entre $12.300 y $13.990. Estas variaciones responden a promociones, descuentos y disponibilidad en los comercios.
La importancia del uso de repelentes aumenta en esta época debido a las condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Las altas temperaturas, las lluvias y el fenómeno de El Niño contribuyen a la acumulación de agua en recipientes domiciliarios, lo que genera criaderos.
Un relevamiento entomológico municipal anterior detectó actividad del mosquito en 11 barrios de Santa Fe, con presencia de huevos y hembras adultas, aunque sin casos confirmados de dengue en ese momento. Por ello, las autoridades recomiendan el uso de repelentes especialmente en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, junto con la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua para evitar la reproducción del mosquito.
En este contexto, comparar precios y elegir el repelente adecuado puede representar un ahorro para las familias, pero la prevención integral requiere mantener los espacios domiciliarios libres de posibles criaderos.
Notas relacionadas
Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular
¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp
Lo más visto
Santiago Peña declaró ante la Fiscalía tras ser destituido en Paraguay
Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina en Córdoba
Paraguay busca intervenir empresas vinculadas a Ueno Bank para preservar empleos
Boca y Banfield definen en Mendoza al rival de Platense
Alerta ambiental en la Ruta 33: encontraron bidones de agroquímicos abandonados