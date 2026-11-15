Precios y opciones de repelentes en Santa Fe para el verano

El domingo 15 de noviembre, se registró una amplia variedad de precios en repelentes disponibles en supermercados y farmacias de la ciudad de Santa Fe, en el marco de la temporada de verano y la prevención contra el dengue.

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Los valores de los repelentes oscilan entre $2.332 y $19.649, dependiendo de la marca, el formato y el tipo de producto. Las opciones más económicas incluyen cremas repelentes de 60 gramos que se consiguen desde $2.332, aunque en algunos comercios el mismo producto puede alcanzar los $5.000.

En formatos más grandes, una crema de 200 gramos con extra duración tiene un precio aproximado de $3.000, mientras que el spray de 200 mililitros de la misma línea se ofrece a $3.800. Otra crema de 100 gramos se encuentra en torno a los $4.149.

Para los repelentes en aerosol, los precios varían también según la presentación. Por ejemplo, un envase naranja de 165 centímetros cúbicos se vende entre $5.488 y $7.739, y otro de 170 mililitros se encuentra desde $6.120 hasta $8.013.

Los productos más caros corresponden a presentaciones especiales y sprays de marcas reconocidas. Un repelente de protección nocturna en envase de 113 mililitros alcanza los $19.649, el precio más alto del relevamiento. También se registran precios elevados en presentaciones infantiles de 100 mililitros a $17.460 y en productos de protección extrema del mismo tamaño, con valores que llegan hasta $16.331.

Los aerosoles de extra duración tienen precios que van desde $9.671 hasta $12.230, mientras que sprays de 177 mililitros se venden entre $12.300 y $13.990. Estas variaciones responden a promociones, descuentos y disponibilidad en los comercios.

La importancia del uso de repelentes aumenta en esta época debido a las condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Las altas temperaturas, las lluvias y el fenómeno de El Niño contribuyen a la acumulación de agua en recipientes domiciliarios, lo que genera criaderos.

Un relevamiento entomológico municipal anterior detectó actividad del mosquito en 11 barrios de Santa Fe, con presencia de huevos y hembras adultas, aunque sin casos confirmados de dengue en ese momento. Por ello, las autoridades recomiendan el uso de repelentes especialmente en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, junto con la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua para evitar la reproducción del mosquito.

En este contexto, comparar precios y elegir el repelente adecuado puede representar un ahorro para las familias, pero la prevención integral requiere mantener los espacios domiciliarios libres de posibles criaderos.

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