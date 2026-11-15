Avanza reparación del puente histórico sobre arroyo Golondrina

El Gobierno de Santa Fe continúa con las obras de reparación del puente de madera ubicado sobre el arroyo Golondrina, en la Ruta Provincial N° 40, a unos nueve kilómetros al oeste de Fortín Olmos, departamento Vera. Los trabajos, que llevan un avance del 25 %, se concentran en la estructura principal y los accesos para garantizar la seguridad de los usuarios y conservar esta construcción histórica.

El puente principal, de quebracho colorado, tiene una longitud de 70 metros, mientras que el aliviador mide 20 metros. Según explicó el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, se están reemplazando los soportes metálicos de las vigas longitudinales y sus anclajes, además de colocar refuerzos en las pilas y zunchos metálicos para fortalecer las columnas. También se reconstruyen las alas del puente con madera recuperada y se restauran las barandas y pasamanos originales.

Leé también: Construcción de la Tercera Vía entre Reconquista y Avellaneda avanza

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la intervención refleja una decisión de la gestión provincial de preservar el patrimonio vial del norte santafesino. Enrico destacó que el gobernador Maximiliano Pullaro decidió conservar las partes útiles y reemplazar las que ya no cumplen su función para mantener la operatividad de estas estructuras.

La obra se realiza a través de un convenio entre la DPV y la Comuna de Fortín Olmos, con una inversión provincial que supera los 300 millones de pesos. Enrico agregó que esta reparación es fundamental para evitar el aislamiento de la localidad durante lluvias intensas y para asegurar el tránsito seguro de transporte de carga y servicios de emergencia por el principal acceso a Fortín Olmos.

Plan provincial de recuperación de puentes históricos

Esta intervención se suma a otras que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante en el norte y centro de la provincia. En el departamento General Obligado, se completó el reemplazo de cuatro puentes de madera por estructuras de hormigón en la Ruta Provincial N° 98s, entre Moussy y La Sarita, y continúan las obras en los puentes sobre los arroyos Quencho y Careé en la Ruta Provincial N° 32.

Además, el gobernador Pullaro inauguró recientemente el puente “El Cántaro” en Colonia Teresa y dos puentes sobre el arroyo Cululú en La Pelada y Elisa, departamentos San Javier y Las Colonias, respectivamente. Actualmente, se trabaja en otros cuatro puentes de madera ubicados en Soutomayor, Alejandra y La Clara.

Con estas acciones, la Provincia busca mantener la red de puentes centenarios que conectan localidades productivas y aseguran la circulación en zonas rurales del norte y centro santafesino.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas