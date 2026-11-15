Prohíben ingreso al agua en balnearios de Santa Fe

El domingo 15 de noviembre, las autoridades de la ciudad de Santa Fe decidieron prohibir el ingreso al agua en los balnearios ubicados en ambas costaneras debido a la crecida del río y la presencia de una fuerte correntada.

Foto: Redes sociales

Los carteles con la prohibición ya fueron colocados para alertar a los visitantes y evitar riesgos. Por el momento, la temporada de verano en los balnearios no tiene una fecha definida para su inicio.

Esta medida busca garantizar la seguridad de quienes suelen concurrir a estos espacios recreativos, ya que las condiciones actuales del río representan un peligro para los bañistas.

Desde el municipio indicaron que se monitorea la situación hidrológica y se informará oportunamente sobre cualquier cambio que permita habilitar nuevamente el acceso al agua.

En este marco, se recomienda a la población respetar las indicaciones y evitar ingresar al río hasta que las autoridades confirmen que las condiciones son seguras.