Santa Fe suma 103 ambulancias para ampliar red de emergencias

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la incorporación de 103 ambulancias nuevas a la red de emergencias y traslados SIES 107, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en todo el territorio provincial.

Las unidades, que incluyen vehículos equipados para atención neonatal y con tracción 4x4 para facilitar el acceso en zonas rurales, se suman a las 174 ambulancias y minibuses incorporados en 2025. La inversión total para esta renovación supera los 27.000 millones de pesos.

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La ministra de Salud, Silvia Ciancio, informó que esta nueva adquisición demandó 12.500 millones de pesos y destacó que la flota provincial contará con más de 450 móviles con una antigüedad menor a diez años. Según explicó, al inicio de la gestión, ocho de cada diez ambulancias presentaban problemas críticos o moderados.

Ciancio señaló que la renovación no se limita a la compra de vehículos, sino que también incluye capacitación del personal, mejoras en las centrales y postas sanitarias, y una reorganización territorial para optimizar la respuesta sanitaria. Además, mencionó medidas de reconocimiento y jerarquización del equipo de salud.

Ampliación de la red y aumento de asistencias

Desde el inicio de la gestión, la presencia estatal en emergencias se duplicó en el territorio provincial. Entre enero y octubre de 2026, el sistema SIES 107 registró más de 477.000 asistencias.

Los minibuses incorporados en 2025 permiten ampliar la intervención sanitaria más allá de las urgencias, facilitando el acceso a estudios, consultas y tratamientos en localidades alejadas. La ministra destacó que estos equipos conocen las necesidades de cada zona y contribuyen a que más personas continúen sus cuidados dentro del sistema público.

En los últimos dos meses, se aplicaron vacunas contra el tétanos, la gripe, la hepatitis B y el dengue como parte de la preparación sanitaria. Además, se capacitó a más de 480 integrantes de los equipos de salud en el protocolo provincial ante emergencias hídricas, en una jornada realizada en el auditorio del Cemafe.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad de respuesta y la calidad del servicio sanitario en Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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