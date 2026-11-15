Pescadores de Santa Fe exigen respuesta antes del 20 para evitar cortes

Los pescadores de Santa Fe mantienen un reclamo que ya lleva más de un mes sin respuestas oficiales y advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta antes del viernes 20 de noviembre, realizarán cortes en las rutas a partir del lunes 23.

Foto: Redes sociales

El sector reclama medidas que aún no fueron atendidas por las autoridades provinciales, lo que genera incertidumbre y tensión entre los trabajadores. La advertencia sobre el corte de rutas fue confirmada por representantes de los pescadores, quienes buscan visibilizar su situación y obtener soluciones a sus demandas.

El conflicto afecta a comunidades vinculadas a la pesca en la provincia y podría impactar en la circulación vial si se concreta el corte anunciado. Hasta el momento, no se registraron avances en las negociaciones ni respuestas formales por parte del gobierno provincial.

En este marco, los pescadores esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de la fecha límite para evitar medidas de fuerza que podrían complicar el tránsito y la actividad económica en la región.

La situación continuará siendo monitoreada en los próximos días, cuando se espera una definición que evite la interrupción de las rutas y permita avanzar en el diálogo entre las partes involucradas.

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