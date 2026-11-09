Avanza reconstrucción de la Ruta 21 entre Rosario y Villa Gobernador

La Provincia de Santa Fe continúa con la reconstrucción integral de un tramo clave de la Ruta Provincial N° 21, que conecta la Autopista Rosario-Buenos Aires con la avenida San Martín de Villa Gobernador Gálvez. Según informaron este lunes, los trabajos alcanzan un 55 % de avance general.

El tramo intervenido, que tiene una extensión de 7,2 kilómetros, es fundamental para el tránsito de cargas hacia las terminales portuarias del sur del Gran Rosario, incluyendo el acceso a la planta de Cargill. La obra forma parte del plan provincial para fortalecer la red vial del circuito portuario en la región.

Leé también: Avanza la remodelación del hospital de Gobernador Crespo

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) detallaron que ya se completó la reconstrucción de la mano ascendente en toda su extensión, mientras que en la mano descendente se avanzó en 5.000 metros, equivalente al 70 % del tramo. Los trabajos se realizan sin interrumpir el tránsito, operando a media calzada.

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, explicó que se reemplaza el pavimento de hormigón deteriorado por un pavimento flexible, que facilita futuras reparaciones. Además, señaló que las características del suelo santafesino dificultan la construcción de rutas duraderas, ya que predominan capas de suelo sin presencia suficiente de piedra.

En cuanto al progreso de las tareas, la demolición del pavimento existente está completada en un 85 %, el saneamiento de la subrasante con cal y la subbase de suelo cemento avanzan al 80 %, la base estabilizada granular alcanza un 75 % y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico comenzó con un 15 % de ejecución.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la inversión provincial supera los 8.600 millones de pesos y que la obra está a cargo de la UTE Rovial SA – Basaa SA, que también trabaja en la pavimentación de calle Piedrabuena y la duplicación de la Ruta 21 entre Alvear y Fighiera.

"Estamos invirtiendo para mejorar la seguridad vial y la transitabilidad de las cargas hacia los puertos, por donde sale el 80 % de los granos de toda la Argentina", afirmó Enrico. Además, señaló que la ruta recibe camiones de 13 provincias y que la reconstrucción es integral, no solo parches.

Obras complementarias en el circuito portuario

La reconstrucción de la Ruta 21 es parte de un plan más amplio que incluye la construcción del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, con la primera etapa inaugurada y la segunda en ejecución. También se avanza en la reconstrucción del Camino de la Cremería y la recuperación de la Ruta Nacional A012, que fue transferida a la provincia.

En Timbúes, la primera etapa del Desvío Giardino registra un 95 % de avance, con trabajos en el puente sobre el río Carcarañá y la reubicación de líneas eléctricas. La segunda etapa incluirá 11 kilómetros de repavimentación y dos rotondas, facilitando el acceso directo de tránsito pesado desde la Ruta 91 y la Autopista Rosario-Santa Fe hacia los puertos.

En otro frente, se trabaja en la pavimentación de dos cuadras de calle Rivadavia en el barrio Caima, obra que busca resolver problemas de anegamiento y mejorar el acceso a escuelas y oficinas administrativas, según indicó el ministro Enrico.

Finalmente, se informó que en el departamento Vera ya están finalizados 22 kilómetros de pavimento nuevo tras años de paralización, y la obra está lista para su inauguración.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas