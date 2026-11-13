Vax Team vacunó a 100 niños en Arequito para aumentar coberturas

El Ministerio de Salud de Santa Fe realizó una nueva jornada de la campaña Vax Team en Arequito el 12 de noviembre, con la participación de 100 niños y niñas de escuelas locales. La actividad se desarrolló en el Galpón Cultural de la localidad y combinó recursos artísticos y pedagógicos para promover la vacunación infantil.

La iniciativa forma parte de una estrategia territorial que busca recuperar y mantener las coberturas de vacunación en edad escolar en toda la provincia. Participaron alumnos de la Escuela Fiscal Nº 202 “Mariano Moreno”, la Nº 733 “Bernardino Rivadavia”, el Colegio Nº 1114 “Nuestra Señora del Rosario” y el Jardín Nucleado “Merceditas de San Martín”.

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Durante la jornada, los equipos de salud ofrecieron controles de carnet y brindaron información sobre las vacunas correspondientes a cada etapa de la infancia, según el Calendario Nacional de Vacunación. Además, se utilizaron materiales como una serie animada y un álbum de figuritas para que los niños comprendan la importancia de la inmunización.

Rosa Dutto, directora de la Región de Salud Rosario, señaló que la campaña fue impulsada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y que se diseñó en conjunto con los ministerios de Educación y Cultura. "El resultado es muy positivo, hemos logrado aumentar las coberturas con un fuerte trabajo conjunto", afirmó.

Por su parte, el presidente comunal de Arequito, Nicolás Carotti, destacó la iniciativa y dijo que brinda a los niños herramientas para entender la importancia de las vacunas. Laura Larrambebere, directora del Samco de Arequito, agregó que "los niños aprenden que vacunarse activa superpoderes, los hace más fuertes y cuidan su salud y la de su entorno".

La docente Fiama Medina comentó que en las aulas trabajaron con entusiasmo la propuesta a través del álbum y las figuritas, y que los niños llegaron emocionados para conocer a los "superhéroes del Vax Team".

Según datos oficiales, durante el primer semestre de 2026 la campaña logró incrementos en las coberturas de vacunación en edad escolar en toda la provincia. Por ejemplo, en niños de 5 años, la cobertura del refuerzo de Triple Bacteriana Celular subió del 25,5 % al 30,4 %, y en niños de 11 años, la cobertura de Triple Bacteriana Acelular aumentó del 26,4 % al 33,5 %.

El material audiovisual y pedagógico de Vax Team está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, donde también se puede consultar el mapa actualizado de centros de salud y hospitales con vacunatorios en la provincia.

En otro orden, esta semana se inauguraron obras en centros de atención primaria de Villa Gobernador Gálvez y se entregaron ambulancias nuevas a distintas localidades, como parte de una inversión provincial en salud pública.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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