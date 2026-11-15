Segunda etapa de restauración de Casa del Centenario avanza

El Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Sargento Cabral continúan con la segunda etapa de las obras para restaurar la Casa del Centenario “Pedro Cacho González”, un edificio histórico ubicado en el departamento Constitución.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Obras Públicas provincial, busca transformar el inmueble en un centro cultural moderno y equipado para actividades comunitarias.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que en la primera etapa se consolidaron los techos y las estructuras básicas. Actualmente, se trabaja en la recuperación de salones, el reacondicionamiento de los baños, la instalación de la cocina, la pavimentación de las veredas perimetrales y la construcción de un escenario exterior para talleres y eventos.

“Esta intervención convierte un edificio histórico en un espacio funcional para que los vecinos puedan disfrutar de actividades culturales en buenas condiciones”, señaló Enrico.

El senador por Constitución, Germán Giacomino, destacó que la obra refleja la presencia del Estado y su inversión en la preservación de la identidad local, además de ofrecer espacios adecuados para el desarrollo social y cultural.

Por su parte, el presidente comunal de Sargento Cabral, Juan Ignacio Genzano, manifestó su satisfacción por el avance de la obra y agradeció al gobernador y al ministro por el apoyo al proyecto, que beneficiará a toda la comunidad.

La inversión provincial destinada a esta segunda etapa asciende a 50 millones de pesos.

Además, el Gobierno provincial entregó tres equipos móviles de extracción a las localidades de Tostado, Pozo Borrado y San Bernardo. Estos equipos, con diferentes capacidades, están destinados a evacuar excedentes hídricos en zonas bajas y fortalecer la respuesta ante posibles emergencias.

En el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, también se ejecutan trabajos de alteo, recuperación de cota y protección del talud en aproximadamente tres kilómetros para completar el sistema de resguardo de la localidad costera.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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