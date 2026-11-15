Santa Fe compactó 1000 móviles policiales y 35 mil vehículos secuestrados

La provincia de Santa Fe completó la compactación de 1000 móviles policiales en desuso y más de 35.000 vehículos secuestrados que estaban almacenados en 19 depósitos distribuidos en la provincia. La iniciativa se lleva adelante desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en 2019.

El proceso consiste en revisar cada unidad para determinar si se conserva, se remata, se dona o se compacta. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) supervisa estas tareas, que incluyen operativos de ordenamiento en comisarías y depósitos judiciales.

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El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el trabajo busca mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en los depósitos. "Estamos avanzando de manera integral en todos los depósitos provinciales con la compactación de móviles policiales y vehículos secuestrados", señaló.

Además, indicó que se implementó un sistema digital para registrar en tiempo real cada vehículo secuestrado, lo que permite evaluar su destino de manera más eficiente. "Junto con la Dirección de Compactaciones y el Ministerio de Seguridad, evaluamos cuáles están en condiciones de rematarse, cuáles pueden donarse, por ejemplo, a una escuela técnica, y cuáles están totalmente en desuso y deben compactarse", agregó.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la compactación de estos vehículos contribuye a resolver problemas logísticos y de salud pública derivados de la acumulación de chatarra en espacios destinados a la seguridad. "Esto es una muestra más de lo que nos encomienda el gobernador Maximiliano Pullaro: hacer más eficiente la gestión pública", afirmó.

El operativo número 15 de este tipo se realizó en el depósito de la Aprad en Tarragona 750 bis, Rosario. Entre los vehículos compactados hay autos, motos y bicicletas que en algunos casos llevaban hasta ocho años almacenados sin uso.

Según indicaron, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para mantener una flota policial moderna, ordenada y transparente, en el marco de la política de seguridad pública provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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