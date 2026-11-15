Finalizan el anillo de defensa contra crecidas en Saladero Cabal

El Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Saladero Mariano Cabal avanzan en la finalización del anillo de defensa que protege a esta localidad del departamento Garay ante crecidas del río. Los trabajos, que se desarrollan sobre unos tres kilómetros, incluyen el alteo y recuperación de la cota del terraplén, así como la protección del pie del talud mediante enrocado.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las tareas consisten en el relleno y compactación del suelo para devolver la altura adecuada al terraplén y reforzar la estructura contra la erosión hídrica. Además, destacó que la Provincia comenzó con anticipación la limpieza de canales para prepararse ante el fenómeno climático conocido como El Niño.

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El anillo de defensa es la principal barrera que protege el casco urbano de Saladero Cabal frente a posibles inundaciones. En los últimos meses, la Comuna realizó trabajos de reacondicionamiento en los sectores sureste y sur del sistema.

El senador por Garay, Germán Baumgartner, valoró la coordinación entre la Provincia, los departamentos y las localidades para fortalecer la protección de las costas ribereñas. En este marco, también se llevan adelante obras en otras localidades de la región.

En Helvecia, se trabaja en la recuperación de un sector de la defensa costera sur mediante la colocación de gaviones para proteger la zona. En Cayastá, se reparará un tramo de 60 metros del muro berlinés en el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, con la construcción de una nueva pantalla de contención que reforzará la estructura existente.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia provincial que combina obras estructurales, equipamiento y control del sistema de defensas para prevenir inundaciones en la costa santafesina.

Además, la Provincia distribuyó bombas de gran capacidad a distintas localidades del departamento Garay, incluyendo Tostado, Pozo Borrado y San Bernardo. Estos equipos móviles, con diferentes capacidades de extracción, permitirán evacuar excedentes hídricos en zonas bajas y mejorar la respuesta ante emergencias.

Actualmente, se avanzan en la instalación de colectoras y conexiones domiciliarias, así como en la contratación de bombas y equipamiento eléctrico para poner en funcionamiento el sistema de defensa hídrica.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.