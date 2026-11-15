Avanza la construcción de 10 viviendas en San Jerónimo Sud

La construcción de 10 nuevas viviendas en San Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo, registra un avance del 40% y se acerca a su finalización, según informaron este lunes desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

El proyecto forma parte del programa Nido, que impulsa la Provincia para ampliar la oferta habitacional. Las viviendas se levantan en el pasaje entre las calles Hamburgo y Frankfurt y cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero. Además, incluyen instalaciones completas de agua fría y caliente, desagües cloacales y pluviales, red eléctrica y gas.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que los trabajos de mampostería ya alcanzaron la altura del dintel. Enrico destacó que el acceso a la vivienda propia ayuda a las familias a dejar de pagar alquileres y a consolidar un patrimonio seguro para sus hijos.

Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que la obra avanza a buen ritmo y bajo estrictos controles técnicos para garantizar la habitabilidad. "Sabemos la importancia que tienen estas soluciones para las familias de San Jerónimo Sud", afirmó.

La intendenta Ana Belén Olmos valoró el impacto del proyecto en el crecimiento de la localidad. Agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al Ministerio de Obras Públicas por destinar recursos que permiten a los vecinos proyectar su futuro y permanecer en la comunidad.

La inversión provincial supera los 630 millones de pesos para la construcción de estas viviendas, que forman parte de un plan más amplio que ya incluye más de 2.000 unidades en todo el territorio santafesino.

Además, en el marco de la gestión provincial, se completan trabajos de alteo, recuperación de cota y protección del talud en unos tres kilómetros para reforzar el sistema de defensa hídrica en San Jerónimo Sud. También se destinaron equipos móviles a otras localidades para mejorar la evacuación de excedentes hídricos y la respuesta ante contingencias.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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