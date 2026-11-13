Completan obras en cinco centros de salud del departamento Rosario

El gobierno de Santa Fe finalizó esta semana las obras de mejora, ampliación y rehabilitación en cinco centros de salud del departamento Rosario, entre ellos los efectores Talleres y 17 de Octubre, ubicados en Villa Gobernador Gálvez.

Las intervenciones forman parte de un plan provincial ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, que incluyó también los centros Los Pinos en Villa Amelia, y Las Flores y Che Guevara en Rosario. La inversión total alcanzó casi 2.470 millones de pesos.

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En Villa Gobernador Gálvez, el Centro de Salud Talleres fue remodelado y ampliado, incorporando dos consultorios médicos nuevos, un office para el personal y un espacio técnico. Además, se renovaron sectores como ingreso, farmacia, admisión y consultorios existentes, mejorando la distribución y circulación interna. También se actualizaron las instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales, pluviales y de climatización, y se construyó un baño adaptado.

Carolina Ottone, coordinadora del Centro Talleres, señaló que los espacios ahora son más amplios y cómodos, lo que genera satisfacción en el equipo de salud y la comunidad.

En el Centro de Salud 17 de Octubre se realizó una intervención integral que incluyó la ampliación de admisión, farmacia y el salón de usos múltiples (SUM). Se construyó una rampa de acceso, un baño adaptado y se renovaron consultorios, salas de espera y las instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas. También se impermeabilizó la cubierta para solucionar filtraciones.

El coordinador de ese centro, Carlos Tallarico, afirmó que las obras dejaron un efector de "gran nivel y jerarquía" y que la comunidad está muy impactada por las mejoras.

Lisandro Vaccaro, secretario de Participación Social del Ministerio de Salud, destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio para fortalecer la red de atención primaria y mejorar la infraestructura sanitaria en toda la provincia.

Por su parte, José Rabasedas, subsecretario de Arquitectura e Ingeniería, explicó que estas obras forman parte de una intervención más amplia para poner en funcionamiento cinco efectores en distintos barrios del departamento Rosario, coordinando con el Ministerio de Salud para no interrumpir la atención a los vecinos.

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, valoró la inversión provincial en salud y afirmó que el Estado debe estar presente para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

La inauguración se realizó en el Galpón Cultural de Villa Gobernador Gálvez y contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas Marcelo Krenz, subsecretario de Gestión Territorial Sur; Rosa Dutto, directora de la Región de Salud Rosario; y Florencia Marconi, directora del Hospital Gamen.

Estas obras forman parte de un plan que también incluyó la compra de 103 ambulancias para toda la provincia, con unidades destinadas a localidades del norte santafesino como Gato Colorado, Santa Margarita, Villa Minetti, Tostado y Logroño.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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