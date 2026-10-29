Los partidos árabes podrían definir la mayoría parlamentaria en Israel

Los partidos árabes podrían resultar decisivos para formar una mayoría parlamentaria en Israel, según las proyecciones provisionales recogidas por Adrián Simioni en su columna publicada el 29 de octubre. Ese escenario dejaría tanto al bloque de Benjamin Netanyahu como al encabezado por Gadi Eisenkot sin los escaños necesarios para alcanzar por sí solos la mayoría absoluta.

El reparto citado asigna 53 bancas al bloque de Netanyahu, 48 al de Eisenkot y 19 a los partidos árabes. La Knéset tiene 120 integrantes y la mayoría absoluta requiere 61. Se trata de cifras provisionales: el material no aporta un resultado definitivo ni identifica el organismo responsable de esas proyecciones.

Con esa distribución, el bloque de Eisenkot y las fuerzas árabes sumarían 67 escaños. La cuenta permitiría superar el umbral parlamentario, pero no equivale a un acuerdo para gobernar. Simioni señala que existen resistencias a esa cooperación, aunque no detalla compromisos ni negociaciones concretas entre las partes.

La columna también indica que Netanyahu continúa como primer ministro interino. En ese escenario, la falta de una mayoría propia no implica que deje automáticamente el cargo: la conformación de una alternativa depende de acuerdos políticos.

La participación electoral de los ciudadanos árabes israelíes es el eje del análisis de Simioni. Pueden votar, presentar candidaturas y obtener representación parlamentaria. Como antecedente de participación institucional, el texto menciona la designación, en 2022, de Khaled Kabub como primer juez musulmán permanente de la Corte Suprema israelí.

Esos derechos deben distinguirse de la situación de los palestinos de Gaza y Cisjordania, que no tienen la misma condición jurídica ni los mismos derechos políticos que los ciudadanos árabes israelíes. La representación en el Parlamento israelí, por sí sola, no permite resolver las denuncias sobre el trato a la población de los territorios palestinos ocupados.

Human Rights Watch acusa a las autoridades israelíes de cometer apartheid y persecución. Según la descripción de su posición incluida en la columna, la organización reconoce esa diferencia jurídica y sitúa en los territorios ocupados el umbral de represión que fundamenta su conclusión.

El posible peso de las fuerzas árabes en la formación de gobierno y las acusaciones sobre los territorios palestinos corresponden, así, a situaciones diferentes. En el plano parlamentario, la incógnita que deja la proyección es si esos escaños podrán traducirse en un acuerdo político viable.