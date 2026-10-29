Alimentos y tarifas presionan sobre una inflación estimada cercana al 2%
Las proyecciones privadas ubican la inflación de octubre entre el 1,8% y el 2%, mientras los alimentos y los servicios mantienen presiones sobre el presupuesto familiar. A ese escenario se agregan los aumentos previstos para noviembre en transporte, cuotas escolares, medicina prepaga y otros gastos habituales.
Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, calcula una variación mensual del 1,8%, mientras Analytica, de Ricardo Delgado, estima un 2%. Son previsiones de las consultoras y no el resultado oficial del mes. Entre los movimientos que moderan esas estimaciones aparece una caída del 1,75% en indumentaria y calzado.
El comportamiento de los alimentos muestra una dinámica diferente. Según los relevamientos de LCG, los alimentos y las bebidas acumularon seis semanas consecutivas de aumentos y registraron una suba del 4,4% en cuatro semanas. Esa medición corresponde a una canasta y un período específicos, por lo que no equivale al índice general de inflación mensual.
Las verduras encabezaron los incrementos relevados, con un 7,9%. Les siguieron los panificados, cereales y pastas, con un 5,9%; las bebidas e infusiones, con un 5,6%; los lácteos y huevos, con un 3,9%; y las carnes, con un 3,6%.
El antecedente de septiembre también mostró diferencias entre rubros: la inflación general fue del 1,9%, los alimentos aumentaron un 2,3% y los servicios avanzaron un 2,4%, frente al 1,7% de los bienes.
En los servicios públicos, un relevamiento de la Universidad Nacional de La Plata calculó que las tarifas del AMBA acumularon un encarecimiento real del 15,2% entre comienzos de 2026 y septiembre. Dentro de ese informe, los colectivos registraron un aumento del 45,9% por encima de la inflación; los ferrocarriles urbanos, del 26,8%; y el subterráneo, del 23,1%.
Para noviembre están previstos incrementos del 3,9% en los colectivos y el subte porteños, además de los peajes de la Ciudad. El boleto mínimo de colectivo pasará a $956,38 y el viaje en subte subirá de $1.817 a $1.887. La fórmula de actualización del transporte incorpora la inflación de referencia más dos puntos porcentuales.
También se suman ajustes en educación y salud. Los colegios privados bonaerenses con subvención estatal podrán elevar sus cuotas hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre. Las prepagas anunciaron incrementos de entre el 1,7% y el 2,95%, según la empresa y el plan.
Otros aumentos todavía no tienen una definición completa. AySA prevé una actualización mensual de entre el 1,5% y el 2%, mientras permanece pendiente una propuesta de reforma con subas promedio del 22,6% para parte de sus usuarios. Los porcentajes de los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas aún no fueron oficializados.
En ese contexto, el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó en el 35,9% la inflación esperada por la población para los próximos doce meses. El dato refleja expectativas de los encuestados, no una medición de aumentos ya ocurridos.
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