Santa Fe celebró 453 años con acto en Cayastá y agenda cultural

Este domingo 15 de noviembre, la provincia de Santa Fe conmemoró el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe con un acto oficial realizado en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en la localidad de Cayastá.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la ceremonia, donde repasó la historia desde los primeros asentamientos y la fundación por Juan de Garay, hasta el traslado de la ciudad y la figura del brigadier general Estanislao López. Destacó el espíritu de rebeldía y el legado revolucionario que, según dijo, caracterizan a la provincia desde la Revolución de los Siete Jefes.

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Pullaro señaló que la provincia actual se sostiene en el campo, la industria, el comercio, las universidades públicas y el sistema educativo que aporta ciencia y tecnología. Además, resaltó la importancia de las obras estratégicas y la lucha contra el delito, afirmando que Santa Fe ha enfrentado el crimen organizado sin violar garantías constitucionales.

En el acto, el gobernador también valoró la organización de los Juegos Suramericanos, que convocaron a 3.5 millones de personas sin incidentes violentos. Por otro lado, destacó la preparación ante el Fenómeno de El Niño y el acompañamiento a las familias afectadas por las lluvias y la crecida del río.

"Sigamos trabajando juntos y estemos al lado de quienes menos tienen", dijo Pullaro, en referencia a las personas que debieron abandonar sus hogares por la crecida. Recordó que hace más de 400 años los primeros pobladores también tuvieron que irse por el río, pero aseguró que en esta ocasión se hicieron esfuerzos para minimizar el impacto.

El acto contó con la presencia de la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García; el senador por el departamento Garay Germán Baumgartner; el presidente de la Corte Suprema provincial Rafael Gutiérrez; el presidente comunal de Cayastá Edgardo Berli; el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, además de ministros y legisladores nacionales y provinciales.

La ceremonia finalizó con un espectáculo del grupo folclórico Cordiales. Posteriormente, el gobernador participó en la 46ª edición de la Fiesta Provincial de la Doma, también en el Parque Arqueológico.

Semana Invencible: agenda cultural y homenaje a Estanislao López

La conmemoración en Cayastá dio inicio a la Semana Invencible, una programación organizada por el gobierno provincial para celebrar el aniversario fundacional y los 240 años del nacimiento del brigadier general Estanislao López.

Entre el martes 17 y el domingo 22 de noviembre se realizarán muestras permanentes, restauración en vivo de obras patrimoniales, presentaciones de libros, charlas, funciones teatrales, peñas, actividades educativas y una marcha de antorchas hacia el monumento al brigadier en distintos espacios culturales de la capital provincial.

El cierre será el lunes 23 en la ciudad de Santa Fe, con actividades desde las 17 en el Museo y Biblioteca Policial y un festival musical en la Plaza 25 de Mayo. El evento incluirá bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, agrupaciones de baile tradicionalista y presentaciones de artistas como Son de Río, Itatí Barrionuevo, Rubén Carughi, Juan Carlos Baglietto y Agitando Pañuelos, entre otros.

Además, Pullaro se refirió al llamado del Papa a combatir la corrupción y el crimen organizado, y pidió a los dirigentes políticos que escuchen el mensaje, fomenten el diálogo y reduzcan los enfrentamientos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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