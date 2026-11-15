Netflix estrena la miniserie "Al este del Edén" basada en Steinbeck

Netflix incorporó a su catálogo la miniserie "Al este del Edén", una adaptación de la novela de John Steinbeck que explora las complejas relaciones familiares y rivalidades entre dos familias en el valle de Salinas, California.

Foto: Redes sociales

La serie, compuesta por siete episodios de aproximadamente una hora cada uno, abarca un período histórico que va desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. La trama se centra en la competencia entre los hermanos Cal y Aron Trask, quienes buscan el afecto y reconocimiento de su padre, en medio de celos y ambiciones que afectan sus vínculos familiares.

El elenco principal está encabezado por Florence Pugh, acompañada por Mike Faist y Joseph Zada. También participan Hoon Lee, Christopher Abbott, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciarán Hinds y Joe Anders, quienes aportan profundidad a los personajes.

La adaptación fue escrita por Zoe Kazan, quien además es productora ejecutiva junto a Pugh. La producción cuenta con Jeb Stuart como showrunner, encargado de mantener la fidelidad al universo literario original.

La miniserie destaca por su ambientación histórica, que contextualiza los conflictos personales en un entorno social cambiante. Temas como el amor, la traición y el libre albedrío se desarrollan a lo largo de los capítulos, mostrando cómo las decisiones de los protagonistas tienen consecuencias significativas.

Con una base literaria reconocida y un elenco destacado, "Al este del Edén" se presenta como una opción para quienes buscan un drama familiar intenso y bien ambientado.

Notas relacionadas