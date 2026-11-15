Comerciantes piden modificar horario bancario vigente en Rosario

El horario bancario que Rosario implementó durante la cuarentena por la pandemia continúa vigente, a pesar de que comerciantes locales solicitan su modificación. El pedido, que busca recuperar una franja horaria para mejorar la atención al público, fue presentado hace más de dos años al gobierno provincial, pero aún no recibió respuesta.

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El horario vigente limita la atención en determinadas franjas del día, lo que afecta a los comercios que dependen de la disponibilidad bancaria para sus operaciones diarias. Los comerciantes argumentan que la flexibilización del horario permitiría una mejor dinámica comercial y mayor comodidad para los clientes.

Desde el gobierno provincial no se han emitido declaraciones oficiales sobre el tema ni se ha informado sobre avances en la gestión del pedido. Según indicaron fuentes vinculadas al sector comercial, la falta de respuesta genera incertidumbre y dificulta la planificación de actividades.

El horario bancario fue adoptado en Rosario durante la cuarentena para reducir la circulación y evitar aglomeraciones, medidas que permanecen vigentes a pesar de la flexibilización de otras restricciones sanitarias. La continuidad de este horario genera un debate sobre la necesidad de adaptarlo a la nueva realidad económica y social.

Por ahora, el cambio solicitado por los comerciantes no tiene fecha ni confirmación oficial. En este marco, el sector comercial continúa esperando una definición que permita ajustar el horario bancario a las necesidades actuales.