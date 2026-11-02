Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el primer ascenso a Primera

La Primera Nacional 2026 ya tiene definidos a los dos equipos que disputarán el título y el primer ascenso a la Liga Profesional. Godoy Cruz y Tristán Suárez terminaron en lo más alto de sus respectivas zonas y se enfrentarán en una final que tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre, con estadio y horario todavía pendientes de confirmación.

La última jornada dejó una definición ajustada en la Zona A. Godoy Cruz necesitaba ganar su partido frente a Almirante Brown y esperar que Ferro no consiguiera una victoria ante Acassuso. Ambas condiciones terminaron cumpliéndose.

En la Zona B, Tristán Suárez llegó a la fecha decisiva con la ventaja de depender de su propio resultado. Aunque empató sin goles frente a Deportivo Maipú, los resultados de sus perseguidores le permitieron conservar el primer puesto.

Godoy Cruz ganó en el descuento y aprovechó el empate de Ferro

El conjunto mendocino protagonizó una de las definiciones más ajustadas de la temporada. Llegó a la última fecha sin depender exclusivamente de sí mismo, ya que Ferro tenía la posibilidad de quedarse con el liderazgo de la Zona A.

Godoy Cruz comenzó cumpliendo su parte frente a Almirante Brown y logró ponerse en ventaja. Sin embargo, a los 92 minutos, Velurtas convirtió el empate para el equipo visitante y puso en riesgo las posibilidades del Tomba.

La respuesta fue inmediata. Apenas un minuto después, a los 93, Viera marcó el gol que le permitió a Godoy Cruz recuperar la ventaja y quedarse con los tres puntos.

Mientras tanto, Ferro no pudo superar a Acassuso. De esta manera, ambos equipos finalizaron con 66 unidades, pero el conjunto mendocino se quedó con el primer puesto gracias a su mejor diferencia de gol: +20 contra +7.

El cierre de la fase regular también reflejó dos recorridos diferentes. Godoy Cruz consiguió 24 de los últimos 30 puntos disponibles, mientras que Ferro sumó 14 en ese mismo período.

A un año de haber perdido la categoría, el Tomba tendrá la posibilidad de regresar a Primera División mediante una final.

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[Insertar video: goles y resumen de Godoy Cruz frente a Almirante Brown]

Tristán Suárez mantuvo el liderazgo de la Zona B

La definición del otro grupo tuvo un desarrollo diferente. Tristán Suárez recibió a Deportivo Maipú y empató 0-0, un resultado que inicialmente dejaba abierta la posibilidad de perder el primer puesto.

Sin embargo, ninguno de los seis primeros equipos de la Zona B logró ganar en la jornada final. Esa combinación permitió que el Lechero terminara como líder con 64 puntos y una diferencia de gol de +18.

Atlanta, su principal perseguidor, tampoco pudo aprovechar la oportunidad. El equipo de Villa Crespo igualó sin goles ante Midland y finalizó segundo, a dos unidades del líder.

De esta manera, Tristán Suárez aseguró su lugar en el partido que definirá al campeón de la Primera Nacional 2026 y al primer equipo que ascenderá a la máxima categoría.

FINAL POR EL PRIMER ASCENSO Godoy Cruz VS. 14 NOV Tristán Suárez Sábado 14 de noviembre de 2026 Cancha neutral Horario y estadio pendientes de confirmación.

El encuentro contará con público de ambas instituciones. Si los 90 minutos reglamentarios terminan empatados, se disputará tiempo suplementario. Si persiste la igualdad, el primer ascenso se resolverá mediante una definición por penales.

El equipo ganador jugará la próxima temporada en la Liga Profesional. El perdedor conservará una oportunidad de ascenso a través del Torneo Reducido.

Los cruces del Reducido por el segundo ascenso

Además de la final, quedaron establecidos los enfrentamientos de la primera instancia del Reducido, que otorgará el segundo ascenso a Primera División.

TORNEO REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO PRIMERA NACIONAL 2026 Local VS. Visitante Colón vs. Midland Ferro vs. Gimnasia y Tiro (Salta) Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú Temperley vs. Ciudad de Bolívar Deportivo Morón vs. Colegiales Formato de disputa: los encuentros se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado. En caso de empate, avanzará el local por ventaja deportiva.

Los partidos se disputarán en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular. En caso de igualdad al finalizar el tiempo reglamentario, avanzará el local por ventaja deportiva, de acuerdo con el formato informado.

El ganador del cruce entre Colón y Midland se enfrentará en semifinales al equipo que pierda la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Por otro lado, los demás clasificados continuarán su recorrido conforme al cuadro establecido para el Reducido.

Con los dos primeros puestos ya definidos, la Primera Nacional ingresará en su etapa decisiva, con un ascenso que se resolverá el 14 de noviembre y otro que quedará en manos del Reducido.