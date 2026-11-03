Reducido de la Primera Nacional 2026: cruces, fechas y formato

La Primera Nacional 2026 ingresó en su etapa decisiva. Con la fase regular finalizada, quedaron definidos los siete enfrentamientos iniciales del Reducido, la competencia que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Mientras Godoy Cruz y Tristán Suárez se preparan para disputar la final por el primer ascenso el sábado 14 de noviembre, otros 14 clubes iniciarán su camino hacia la máxima categoría del fútbol argentino.

Cómo se juega el Reducido de la Primera Nacional

El certamen reúne a los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de las zonas A y B. En total, son 14 participantes que disputarán siete eliminatorias en la primera fase.

Los ganadores avanzarán a cuartos de final, instancia en la que se sumará el equipo que pierda la final por el primer ascenso.

De esta manera, quedarán ocho clubes en competencia. A partir de los cuartos de final, las series se disputarán con partidos de ida y vuelta, al igual que las semifinales y la final.

Los siete cruces de la primera fase 14 de noviembre de 2026 Equipo Cruce Rival Ferro vs. Gimnasia y Tiro (Salta) Atlanta vs. Estudiantes (Buenos Aires) Deportivo Morón vs. Colegiales Temperley vs. Ciudad de Bolívar Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown Colón vs. Midland

Ferro y Atlanta llegan a esta instancia después de finalizar segundos en sus respectivas zonas. Por su parte, Deportivo Morón y Temperley terminaron terceros y también buscarán aprovechar su posición en la clasificación.

Entre los participantes aparece Colón de Santa Fe, que finalizó quinto en la Zona A y tendrá como rival a Midland, quinto de la Zona B. El conjunto santafesino intentará superar esta primera instancia para mantenerse en la pelea por regresar a Primera División.

Calendario completo del Reducido 2026 La programación contempla siete fines de semana para resolver los ascensos, con la final del Reducido prevista para el 26 de diciembre. Fecha Instancia 14 de noviembre Primera fase, partido único 21 de noviembre Cuartos de final, ida 28 de noviembre Cuartos de final, vuelta 5 de diciembre Semifinales, ida 12 de diciembre Semifinales, vuelta 19 de diciembre Final, ida 26 de diciembre Final, vuelta

El 14 de noviembre también se disputará la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, cuyo ganador obtendrá el primer ascenso a la Liga Profesional.

Godoy Cruz y Tristán Suárez, ante la primera oportunidad

Los ganadores de las zonas A y B tendrán la posibilidad de conseguir el ascenso de manera directa a través de la final por el título.

El equipo que resulte derrotado no quedará eliminado de la lucha por subir de categoría. Se incorporará al Reducido desde los cuartos de final, junto con los siete vencedores de la primera fase.

Este sistema permitirá definir los dos ascensos de la temporada antes de finalizar diciembre.

Cuándo se conocerá el segundo ascendido

Si se mantiene el calendario establecido, el segundo equipo que jugará en Primera División durante 2027 se conocerá el sábado 26 de diciembre, cuando se dispute la revancha de la final del Reducido.

Hasta entonces, los clubes clasificados deberán superar sucesivas eliminatorias para alcanzar el objetivo. Los horarios, sedes y criterios reglamentarios específicos deberán corroborarse en la programación oficial.