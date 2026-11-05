Secuestran más de nueve kilos de presunta cocaína en allanamiento en Timbúes

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe incautó más de nueve kilos de presunta cocaína durante un allanamiento realizado este jueves en la localidad de Timbúes, departamento San Lorenzo.

El operativo se inició a partir de una denuncia por amenazas calificadas presentada por un vecino de la zona. La orden de allanamiento fue dictada por el fiscal provincial Aquiles Balbis y contó con la colaboración de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

En la vivienda ubicada en Maipú al 400, los agentes encontraron nueve paquetes con un total de 9,4 kilos de una sustancia que, según las primeras evaluaciones, sería clorhidrato de cocaína. Además, secuestraron dos armas de fuego de calibres .38 y .22, municiones, elementos de corte, sustancias precursoras y balanzas.

Durante el procedimiento también detectaron un espacio acondicionado para el cultivo de cannabis en interiores, conocido como indoor, donde había varias plantas de marihuana.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, explicó que la investigación comenzó tras la denuncia por amenazas y que la intervención del Ministerio Público de la Acusación permitió avanzar con las medidas judiciales.

Santantino detalló que la droga estaba compactada en panes, sin fraccionar para la venta, lo que será analizado para determinar su posible destino. Confirmó que dos personas fueron aprehendidas y que continúan las diligencias para localizar a otros involucrados.

Tras el hallazgo, la causa pasó a la Justicia federal, que tiene competencia en delitos relacionados con estupefacientes. Las autoridades continúan con las pericias para establecer la procedencia y destino de la droga, así como las responsabilidades de los detenidos.

El operativo estuvo a cargo de la PDI con apoyo de la Policía de Santa Fe, en un trabajo conjunto que permitió el secuestro de los elementos y la detención de los sospechosos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.