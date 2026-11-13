María Teresa abrió la inscripción para acceder a 19 terrenos financiados

La localidad de María Teresa puso en marcha una nueva convocatoria para facilitar el acceso a terrenos destinados a viviendas familiares. A través del programa “Mi Primer Terreno”, la Comuna ofrecerá 19 lotes de propiedad comunal que serán adjudicados mediante sorteos entre los postulantes que cumplan los requisitos establecidos.

La inscripción comenzó el jueves 12 de noviembre y permanecerá habilitada hasta el viernes 11 de diciembre de 2026. La propuesta contempla un sistema de financiación con cuotas expresadas en unidades tributarias, cuyo valor en pesos podrá modificarse durante el período de pago.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está dirigido a matrimonios, parejas convivientes, personas con hijos a cargo y solteros que acrediten las condiciones exigidas.

Entre los principales requisitos se encuentran tener más de 18 años, demostrar al menos cinco años de residencia en María Teresa y no ser propietario pleno de bienes inmuebles.

Además, los ingresos familiares deberán alcanzar un mínimo de $797.600, de acuerdo con el monto establecido en la convocatoria.

Los aspirantes tampoco podrán haber recibido anteriormente terrenos o viviendas mediante otros programas públicos. También deberán encontrarse al día con sus obligaciones comunales y cumplir las condiciones judiciales, patrimoniales y administrativas previstas en las bases.

La convocatoria excluye a integrantes de la Comisión Comunal y de las secretarías del equipo de gestión.

Cuánto costarán los terrenos

Uno de los aspectos centrales del programa es su modalidad de financiación.

Las cuotas estarán establecidas en 81 unidades tributarias (UT), equivalentes a $188.001 según el valor informado al 11 de noviembre de 2026.

Sin embargo, ese importe no será fijo en pesos. La cantidad de unidades tributarias se mantendrá, pero su valor monetario podrá actualizarse.

Por ese motivo, quienes se inscriban deberán considerar que el monto mensual puede variar. La información publicada no permite determinar todavía el costo total de cada terreno ni la duración completa de la financiación.

Dónde están ubicados los 19 lotes

Los terrenos se distribuyen en tres sectores de María Teresa.

Los lotes del 1 al 7 están ubicados en el área comprendida por las calles 12, 14 y 15 y un pasaje público.

Las parcelas del 8 al 11 se encuentran en el sector de calles 6 y 13, mientras que los terrenos del 12 al 19 están situados en inmediaciones de calles 9 y 14.

Cómo anotarse antes del 11 de diciembre

Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción a través de la página oficial de la Comuna de María Teresa, solicitarlo por WhatsApp al 3462 33-0033 o retirarlo personalmente en la sede comunal de Restituto Alejandre 235.

El formulario tendrá carácter de declaración jurada y deberá completarse con información personal, familiar, económica y patrimonial.

Una vez finalizada la convocatoria, los aspirantes serán organizados en grupos según sus condiciones particulares para participar de los sorteos correspondientes.

Quienes resulten preadjudicatarios deberán presentar la documentación respaldatoria para acreditar que cumplen los requisitos.

La Comuna aclaró que las solicitudes ingresadas después del 11 de diciembre no serán incorporadas al registro definitivo.

Información útil

Formulario de inscripción: https://forms.gle/YJzpw3qcTMJ4MXam7

Consultas: 3462 33-0033

Dirección: Restituto Alejandre 235, María Teresa.

Fecha límite: 11 de diciembre de 2026.