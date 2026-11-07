Desbaratan puesto de venta de droga en el centro de Rosario

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento el jueves pasado en una vivienda ubicada en calle 3 de Febrero al 1100, en pleno centro de Rosario, donde se investigaba una presunta venta de drogas al menudeo.

La medida se concretó luego de tareas de campo que detectaron movimientos sospechosos de personas que ingresaban y salían rápidamente del inmueble. La Fiscalía de Microtráfico había solicitado diligencias investigativas tras recibir información sobre la actividad ilícita.

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Para avanzar en la pesquisa, los efectivos contaron con el apoyo de Lince, una herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe que procesa imágenes de cámaras de videovigilancia mediante inteligencia artificial. Este sistema permitió seguir los recorridos de un vehículo vinculado a los investigados y aportó datos clave para el allanamiento.

El Departamento de Análisis Criminal de la PDI también colaboró con la identificación de personas y el análisis comparativo de rasgos físicos, lo que facilitó la confección de informes que fueron elevados al fiscal César Cabrera.

Durante el operativo, fueron aprehendidas tres personas: Cristian Gonzalo M., de 24 años; Estefanía Constanza E., de 43; y Agustín Alan C., de 28. Los detenidos fueron trasladados a sede policial para la formación de causa por el delito de comercialización de estupefacientes.

En el lugar se secuestraron tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dos tijeras, bolsas tipo ziploc de distintos tamaños, una computadora, dinero en efectivo por 250.850 pesos y elementos para un cultivo indoor, como luces led y ventiladores. Además, incautaron 92,4 gramos de marihuana.

La investigación sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico. Por otro lado, con la ayuda de Lince y el análisis de cámaras, la Policía de Acción Táctica localizó un automóvil que habría sido utilizado en un robo, aunque no se brindaron más detalles al respecto.

Este procedimiento refleja el uso creciente de tecnología avanzada en las investigaciones policiales para combatir el microtráfico en Rosario.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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